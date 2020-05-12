«Два года с ней сидел на диване, отрастил живот»: Гуф рассказал об изменах Кети Топурии и новой невесте

Гуф и Кети Топурия расстались в прошлом году, с тех пор рэпер говорил о певице только хорошее, а теперь, видимо, решил выплеснуть наружу все, что думает на самом деле. «Вообще я хотел сначала просто для галочки: чтобы смотреть с мамой какой-нибудь "Голубой огонек" и сказать: "Смотри, мама, я, кстати, с ней был". И меня больше интересовала личность ее отца, потому что я много про него слышал. Первые месяца два я не палился, а потом начал в открытую употреблять. И она от этого кайфанула, что ли. То что ей пришлось меня вытаскивать из ямы. Она говорила: "Это мне за папу своего бог послал тебя". Как только мы начали встречаться, я стал торчать и перестал писать песни вообще. Полгода торчал, она меня вытащила. И потом два с половиной года ничего не делал, ничего не писал. Мы просто сидели на диване, я отрастил живот, второй подбородок... Сидел, как куча какая-то. За три года мы не могли никуда сходить. Со своими друзьями она меня не знакомила. С мамой даже за три года не познакомила. Не знаю, почему я так поверил человеку, так пустил к себе в душу, а мне в эту душу так плюнули. Не ожидал», — заявил артист в документальном фильме «Гуф. Исповедь».