«Два года с ней сидел на диване, отрастил живот»: Гуф рассказал об изменах Кети Топурии и новой невесте
Фото: Instagram
Гуф и Кети Топурия расстались в прошлом году, с тех пор рэпер говорил о певице только хорошее, а теперь, видимо, решил выплеснуть наружу все, что думает на самом деле. «Вообще я хотел сначала просто для галочки: чтобы смотреть с мамой какой-нибудь "Голубой огонек" и сказать: "Смотри, мама, я, кстати, с ней был". И меня больше интересовала личность ее отца, потому что я много про него слышал. Первые месяца два я не палился, а потом начал в открытую употреблять. И она от этого кайфанула, что ли. То что ей пришлось меня вытаскивать из ямы. Она говорила: "Это мне за папу своего бог послал тебя". Как только мы начали встречаться, я стал торчать и перестал писать песни вообще. Полгода торчал, она меня вытащила. И потом два с половиной года ничего не делал, ничего не писал. Мы просто сидели на диване, я отрастил живот, второй подбородок... Сидел, как куча какая-то. За три года мы не могли никуда сходить. Со своими друзьями она меня не знакомила. С мамой даже за три года не познакомила. Не знаю, почему я так поверил человеку, так пустил к себе в душу, а мне в эту душу так плюнули. Не ожидал», — заявил артист в документальном фильме «Гуф. Исповедь».
Фото: Instagram
По словам рэпера, расставание он переживал тяжело: «Я полгода жестко просидел в депрессии из-за расставания. Никогда за 40 лет моей жизни не было такого, чтобы меня бросала девушка. Я сидел полгода дома, до студии, наверное, раза четыре дошел, а тут идти 6 метров. А за последние две недели записал песен шесть.Очень странные отношения были, закончились — и слава богу. Больнее всего, что именно этому человеку я доверял на 200 процентов, а именно этот человек меня кинул. Зато можно сказать "спасибо" за этот дом. Потому что все эти дорогущие материалы выбирала она, и вместо 3,5 лямов он обошелся в 9,5».
Фото: Instagram
Сейчас Гуф встречается с девушкой по имени Леся Фак, с которой... изменял Кети Топурии. «Она была до Кети, мы с ней встречались три года. И даже во время Кети она немножко была — я когда улетал в Израиль один, отпрашивался у Кети, ко мне прилетала Леся. Я Лесю очень люблю, мы с ней знакомы семь лет. Мне ее показала Айза, моя бывшая жена. Показала мне ее в Instagram: "Видел, какая телочка! Но она тебе никогда не даст!" Но она дала все-таки. Кажется, мы еще долго будем тусоваться. Я ей сделал предложение сегодня в машине. Вроде, договорились о свадьбе. Леся — это единственная женщина, которой я не изменял ни разу. Но я мужик. Я не говорю, что настроен изменять, но я более чем уверен, что, если это произойдет, то она войдет в положение... А если изменю и расстанемся, значит так должно быть. Не хочу ей изменять, не вижу никого рядом с собой, кроме нее. Хочу детей и хочу жениться на ней раньше, чем появятся новости о том, что у нас появятся дети».
Фото и видео: Instagram
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