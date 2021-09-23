passion.ru
1 мин.

Два этажа в стиле лофт: Петров показал шикарный дом, в котором живет с Милославской

Актеры оказались ярыми сторонниками минимализма — дом обустроен в модном стиле лофт и обставлен по минимуму. Однако в особняке нашлись и необычные детали, увидеть которые можно не в каждом доме.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Александр Петров и Стася Милославская

Фото: @actorsashapetrov

Актер Александр Петров показал, как живет вместе со своей возлюбленной Стасей Милославской. Экскурсию по дому он провел для YouTube-канала AD Russia.

Оказалось, что вкусы у актеров вполне современные — двухуровневый дом оформлен в стиле лофт, интерьер выдержан в черно-серой цветовой гамме.

Там много свободного места и мало мебели — а та, которая имеется, сразу привлекает внимание. На первом этаже, например, изюминкой интерьера стали бирюзовый диван и висящий над ним портрет Джокера.

«Выбирала диван Стася, это ее любимый цвет. Если увидит на нем крошку, будет скандал. Мне порой даже страшно на него садиться», — пожаловался Петров.

Но и свою лепту в оформление он внес — поэтому в доме разместилась сауна. Оказалось, что актер большой любитель попариться.

А еще одна изюминка — роскошная терраса, наполовину открытая, наполовину застекленная. Это тоже явно идея Петрова.

«Самая же классная штука, которая здесь есть, — натянутая сетка, которая выдерживает до 400 килограммов. По ней можно спокойно ходить, можно лежать», — говорит актер.

Фото: Instagram, Global Look Press