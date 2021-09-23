Два этажа в стиле лофт: Петров показал шикарный дом, в котором живет с Милославской
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @actorsashapetrov
Актер Александр Петров показал, как живет вместе со своей возлюбленной Стасей Милославской. Экскурсию по дому он провел для YouTube-канала AD Russia.
Оказалось, что вкусы у актеров вполне современные — двухуровневый дом оформлен в стиле лофт, интерьер выдержан в черно-серой цветовой гамме.
Там много свободного места и мало мебели — а та, которая имеется, сразу привлекает внимание. На первом этаже, например, изюминкой интерьера стали бирюзовый диван и висящий над ним портрет Джокера.
«Выбирала диван Стася, это ее любимый цвет. Если увидит на нем крошку, будет скандал. Мне порой даже страшно на него садиться», — пожаловался Петров.
Но и свою лепту в оформление он внес — поэтому в доме разместилась сауна. Оказалось, что актер большой любитель попариться.
А еще одна изюминка — роскошная терраса, наполовину открытая, наполовину застекленная. Это тоже явно идея Петрова.
«Самая же классная штука, которая здесь есть, — натянутая сетка, которая выдерживает до 400 килограммов. По ней можно спокойно ходить, можно лежать», — говорит актер.
Фото: Instagram, Global Look Press