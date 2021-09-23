Два этажа в стиле лофт: Петров показал шикарный дом, в котором живет с Милославской

Актер Александр Петров показал, как живет вместе со своей возлюбленной Стасей Милославской. Экскурсию по дому он провел для YouTube-канала AD Russia.

Оказалось, что вкусы у актеров вполне современные — двухуровневый дом оформлен в стиле лофт, интерьер выдержан в черно-серой цветовой гамме.

Там много свободного места и мало мебели — а та, которая имеется, сразу привлекает внимание. На первом этаже, например, изюминкой интерьера стали бирюзовый диван и висящий над ним портрет Джокера.