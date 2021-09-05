Два часа утренних ритуалов и никаких соцсетей: Яна Крайнова поделилась секретами правильного пробуждения

После этого артистка делает легкий массаж всего тела, начиная похлопываниями ног и заканчивая растиранием ушей. Далее трехминутный комплекс йоги под названием «Сурья намаскар», упражнение вакуум живота, стакан воды и можно идти в душ.

После водных процедур Крайнова рекомендует хорошо намазать тело маслом или кремом, и сделать массаж головы расческой.

В качестве завтрака актриса предпочитает овсянку на воде с корицей и кэробом или яйца с авокадо и шпинатом. Иногда Яна разрешает себе бездрожжевой хлеб. Но самое главное с утра — это свежесваренный в турке кофе.

Для того чтобы собраться и начать свой день, актрисе необходимо 2 часа личного времени. Хотя раньше, как вспоминает Крайнова, она могла встать за 30 минут, умыться, одеться и выйти. Но такое отношение к себе и к своему телу дало неприятные результаты. Яна уверена, что суета — это самая страшная вещь, которая забирает у человека всю энергию.