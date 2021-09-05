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Два часа утренних ритуалов и никаких соцсетей: Яна Крайнова поделилась секретами правильного пробуждения

34-летняя российская актриса рассказала, как приучила себя начинать день правильно и уделять достаточно времени своему телу, независимо от загруженности дня. Звезда сериала «Дневник доктора Зайцевой» уверена, что помимо правильного питания и утренней зарядки, важно правильно настроить свои мысли еще с вечера, а утром не трогать телефон.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Актриса Яна Крайнова

Фото: @kraynova.actress/instagram

Актриса рассказала изданию «7Дней», что смогла приучить себя просыпаться за 10 минут до будильника. Время после пробуждения Яна советует проводить в тишине и с закрытыми глазами, и, по возможности, не читать новости.

Далее артистка делает небольшую зарядку, чтобы разогнать лимфу и взбодрить тело. Крайнова уверена, что благодаря небольшим нагрузкам сразу после пробуждения, не будет целлюлита и отеков. 10 минут достаточно, чтобы хорошо потянуться, попрыгать и сделать махи ногами.

Яна Крайнова на отдыхе в Абхазии

После этого артистка делает легкий массаж всего тела, начиная похлопываниями ног и заканчивая растиранием ушей. Далее трехминутный комплекс йоги под названием «Сурья намаскар», упражнение вакуум живота, стакан воды и можно идти в душ.

После водных процедур Крайнова рекомендует хорошо намазать тело маслом или кремом, и сделать массаж головы расческой.

В качестве завтрака актриса предпочитает овсянку на воде с корицей и кэробом или яйца с авокадо и шпинатом. Иногда Яна разрешает себе бездрожжевой хлеб. Но самое главное с утра — это свежесваренный в турке кофе.

Для того чтобы собраться и начать свой день, актрисе необходимо 2 часа личного времени. Хотя раньше, как вспоминает Крайнова, она могла встать за 30 минут, умыться, одеться и выйти. Но такое отношение к себе и к своему телу дало неприятные результаты. Яна уверена, что суета — это самая страшная вещь, которая забирает у человека всю энергию.

Фото и видео: Instagram