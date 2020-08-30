«Два брата и вампир»: Анна Михалкова поделилась редким кадром со всеми детьми

«Учителя, держитесь», «Отсутствие 1-2 передних зубов — это главное отличие первоклассника», «Братьям под стать сестрица. Ещё мозг вынесет, пока до переходного возраста дойдёт. Но будет намного умнее и очень с сильным характером», «Аня, какой кайф иметь сразу двух старших братанов, а зубы, вернее, их отсутствие, это вообще крутая примета))))», «Красивые дети», «2 выпавших зуба - прекрасно)) Детишки такие милые без зубов)) У сына сейчас также перед 1 сентября выпали 2 передних зуба», «Маленькая Надя)))», «Потрясающие дети!!! Вы замечательная мама!!!», «Волшебного знакомства со школой Вашей красотке!!! А когда есть мама, а у мамы чувство юмора, море по колено», — комментируют подписчики.

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