Душа в душу: Юлия Проскурякова и Игорь Николаев отметили 16 лет со дня знакомства
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Фото: instagram/ uliaveronika
21 февраля 2006 года после концерта во Дворце молодежи города Екатеринбурга Николаев, который совсем недавно разошелся с Наташей Королевой, встретил любовь всей своей жизни. К слову, Юлия младше супруга на 23 года.
По словам Юлии, исполнитель красиво ухаживал за ней на протяжении целого года. «Ему не хотелось лезть с поцелуями, объятиями, намекать на что-то. Это меня, безусловно, подкупило. Так благородно! Он постоянно отмечал мой талант, его искренние слова согревали», — добавила она.
Спустя пять лет после свадьбы у пары родилась дочка. Малышку назвали Вероникой. По словам супругов, рождение ребенка сделали их союз еще крепче.
Вероника уже проявляет большой интерес к музыке и даже выступает с мамой на сцене. Вполне возможно, что она захочет пойти по стопам родителей и связать с этим свою жизнь.
Игорь Николаев поздравил возлюбленную в социальной сети. «16 лет вместе! А 6 лет назад к нам присоединилась Вероничка и стало еще веселее! Спасибо, любимая», — подписал свой пост счастливый муж.
Юлия тоже не осталась в стороне. В своем блоге она поблагодарила супруга за годы семейной жизни и призналась, что их встреча была судьбоносной. По ее словам, после знакомства с Николаевым ее жизнь перевернулась на 180 градусов.
Поклонники музыканта поздравили его с праздником в комментариях. «Поздравляем, дорогие наши! Счастья вам, любви и благоденствия», «Чудесная пара! Счастья», «С вашим днем», «Еще много счастливых лет вам вместе», «Любви и согласия вам», «Как здорово, что вы встретились! Мы вас обожаем», — пишут под постом.
Фото: Instagram