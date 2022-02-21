Душа в душу: Юлия Проскурякова и Игорь Николаев отметили 16 лет со дня знакомства

21 февраля 2006 года после концерта во Дворце молодежи города Екатеринбурга Николаев, который совсем недавно разошелся с Наташей Королевой, встретил любовь всей своей жизни. К слову, Юлия младше супруга на 23 года.

По словам Юлии, исполнитель красиво ухаживал за ней на протяжении целого года. «Ему не хотелось лезть с поцелуями, объятиями, намекать на что-то. Это меня, безусловно, подкупило. Так благородно! Он постоянно отмечал мой талант, его искренние слова согревали», — добавила она.