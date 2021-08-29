«Дурной тон»: Ольга Орлова осудила людей, которые носят подделки

Помимо того, что носить реплики известных брендов и правда считается в обществе дурным тоном, это еще и является не дешевым удовольствием. Чтобы получить действительно качественную копию, например кожаной сумки дорогого модного дома, придется выложить не малую сумму. Конечно, она будет в разы меньше, чем оригинал, но все равно заметно ударит по карману.

Хорошо подделать вещь, чтобы ее действительно было трудно отличить от оригинала, требует не малых усилий для производителя, как минимум это затраты на материалы, близкие к оригиналу, и знающую свое дело рабочую силу.

Если не говорить о дешевых репликах, которые можно найти на любом рынке страны, то действительно хорошую копию стоит еще поискать. Но в любом случае всегда приятнее носить оригинальную вещь. Поэтому лучше подкопить и купить оригинал, или посмотреть в сторону более доступных вариантов, как и советует Ольга.