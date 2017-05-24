Популярная актриса стала гостьей шоу «Смак»

В середине июля стало известно, что популярная российская актриса Мария Кожевникова в третий раз стала мамой. В отличие от своих коллег, актриса не стремится как можно скорее вернуться в рабочие ряды, а все свое время посвящает детям. Тем не менее, многодетная мама нашла возможность стать гостьей кулинарного шоу «Смак» на «Первом канале».

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Авг 12 2017 в 12:51 PDT

В интервью Ивану Урганту Мария призналась, что до сих пор не дала имя младшему наследнику. Актриса верит в знаки судьбы: «Старшего сына мы назвали Иваном, поскольку он родился в день крестин. А имя Максиму я выбирала благодаря знакам. Сын родился весом 4 килограмма 600 грамм. Нянечка мне сказала, что я уже неделю держу максимальный показатель веса. А после малыша принесли ко мне в шапочке с именем Максим. А вот с младшим мы пока не определились».

Мария признает, что с тремя малышами непросто. Сейчас ей помогает мама, которая временно переехала в дом актрисы и ее мужа. Несмотря на сложности, Мария уверена, что родит еще как минимум двух детей: «Роды и в первый, и во второй, и в третий раз — это чудо. Думаю, и в четвертый, и в пятый это будет так. Я всегда хотела большую семью, поэтому мы с мужем не собираемся останавливаться на достигнутом. Думаю, малышей будет пятеро».

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Июл 24 2017 в 8:59 PDT

Мария откровенно рассказала о том, что еще не вернулась в свою добеременную форму — ей нужно сбросить как минимум 18 килограммов. Как мы знаем, в предыдущие беременности актриса набирала по 40 килограммов и успешно возвращалась к своим добеременным параметрам. Мария является примером и вдохновителем для многих молодых мам.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Май 24 2017 в 8:36 PDT

Напомним, 32-летняя Мария Кожевникова замужем за бизнесменом Евгением Васильевым. Супруги воспитывают троих сыновей: 3-летнего Ивана, 2-летнего Максима, а третий мальчик родился 20 июля 2017 года.