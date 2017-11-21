43-летняя Анна Михалкова восхитила естественной красотой.

Актриса Анна Михалкова, в отличие от многих коллег, в свои 43 ничуть не боится позировать без макияжа. Сегодня она порадовала поклонников уютной домашей фотографией.

«Приснился прекрасный сон.....приснилось счастье.... глаза открывать не буду))) ( да, без укладки, да, без макияжа, да, думаю, что мне можно», — написала она.