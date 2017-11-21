«Думаю, что мне можно»: Анна Михалкова показала фото без макияжа и укладки
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43-летняя Анна Михалкова восхитила естественной красотой.
Актриса Анна Михалкова, в отличие от многих коллег, в свои 43 ничуть не боится позировать без макияжа. Сегодня она порадовала поклонников уютной домашей фотографией.
«Приснился прекрасный сон.....приснилось счастье.... глаза открывать не буду))) ( да, без укладки, да, без макияжа, да, думаю, что мне можно», — написала она.
«Как всегда прекрасна!», «Красоткам можно все», «Такие фото всегда самые настоящие!!!», «Зачем Вам макияж, такую красоту только природа может сотворить», «Макияж только породу портит!)) Красивая», «Женщина неотразима, когда настоящая и в счастье!!! даже через фото передали это состояние , хорошего дня вам!)», «Искренняя. Настоящая. За то и любимая», — пишут восхищенные подписчики.
Анна часто публикует селфи — утренние и вечерние, с макияжем и без, с аксессуарами, прическами — и на всех снимках выглядит разной. Мы собрали самые яркие портреты из блога звезды в нашей галерее.
Фото: instagram, starface