«Думала, что так и должно происходить»: Билли Айлиш рассказала о влиянии фильмов +18 на ее жизнь

В эфире радио-шоу Говарда Стерна SiriusXM, Билли рассказала, что начала смотреть фильмы для взрослых в 11 лет. При чем она подбирала жесткий и даже насильственный контент.

По мнению певицы, из-за просмотра порнографии она травмировала свою психику: стали сниться ночные кошмары, а также повлияло на мнение о сексе, принятие тела и на сознание в целом. «Первые несколько раз, когда я занималась сексом, я не говорила "нет" тем вещам, которые были не очень хорошими. Все потому, что я думала, что так и должно происходить. Я не думала, что это плохо. Я думала, так люди и должны заниматься сексом», — призналась Айлиш.

Билли считает, что подобное кино «разрушило» ее мозг и заставило чувствовать себя опустошенной.