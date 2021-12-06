Духова объяснила, почему 50-летняя Орбакайте не сможет выступить на сцене так же, как Мадонна в 63

Хореограф стала гостьей программы «Осторожно: Собчак», где дала свое интервью Ксении Анатольевне. Журналистка расспрашивала Духову о работе со звездами российского шоу-бизнеса, в том числе и о сотрудничестве с дочерью Аллы Пугачевой.

С номерами, которые обычно ставит команда художественного руководителя балетной школы «Тодес» для 50-летней исполнительницы хита «Перелетная птица», Собчак сопоставила фееричные выступления американской певицы Мадонны, которая славится своими экстравагантными выступлениями. «Взять вашу Кристину Орбакайте. Она же, в принципе, довольно молодая женщина. Вполне себе еще. Мадонне сейчас 60. Но Мадонна и ногу туда, и ногу сюда. Мы же понимаем, что Орбакайте не уговорить выйти в трико и вот это все начать делать», — интересуется Собчак у Аллы и ее танцевального коллектива.

Один из членов команды Духовой отметил, что данные танцы Мадонны смотрятся весьма странно в ее возрасте. И сама Алла также поддержала коллегу. «Немножечко координация у нее не та, она потрясывается уже так. Ну вот видно», — заявила хореограф.

Танцоры единогласно придерживаются того мнения, что номера важно ставить в соответствии с возможностями исполнителя, также учитывая его возраст.