Если вы любите цитрусовые ароматы, то эта новость вас точно порадует

Американский психиатр и директор исследовательского фонда вкуса и запаха в Чикаго Алан Хирш выяснил, что именно цитрусовые ноты, такие, например, как лайм и мандарин делают вас гораздо моложе в глазах мужчин в среднем на пять-шесть лет.

Как сообщает WMJ.ru, в ходе исследования ученые наносили на женщин разных возрастов экстракты фруктовых и цветочных запахов, а затем просили мужчин определить – сколько лет той или иной даме. В итоге, те женщины, на кожу которых нанесли цитрусовые ароматы, казались мужчинам значительно моложе.

Запах – это та составляющая, которая помогает сложиться впечатлению о человеке, поэтому если вы хотите выглядеть моложе своих лет, лучшим вариантом для вас станут именно ароматы с цитрусовыми нотами.

Фото: istockphoto.com