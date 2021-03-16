Духалис в весеннем образе, Водонаева в total black и другие звезды на премьере фильма «Никто»

Светлана Бондарчук в красной водолазке и синих джинсах охотно позировала фотографам. Ее яркий образ дополняло удлиненное твидовое пальто в клетку. Звезда добавила свежести образу при помощи сережек лазурного оттенка и распустила волосы.

Напомним, фильм «Никто» рассказывает о Хатче Манселле, который становится врагом влиятельного гангстера, спасая одну девушку. Режиссером ленты стал Илья Найшуллер.