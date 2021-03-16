Духалис в весеннем образе, Водонаева в total black и другие звезды на премьере фильма «Никто»
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Посмотреть картину пришли многие звезды. Среди них были Алена Водонаева, Светлана Бондарчук, Светлана Устинова, Аглая Тарасова, Ксения Дукалис. Кроме того, премьеру захотели увидеть Евгений Кулик, недавно получивший роль в новых «Фантастических тварях» Александр Кузнецов, Сергей Мезенцев и Марианна Елисеева. На мероприятии можно было заметить рэпера Pharaoh, Алексея Жидковского и других известных персон. Они позировали перед фотографами и обменивались новостями.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Ксения Духалис была в ярком весеннем образе. Она выбрала белую блузку, светлые сиреневые брюки. На плечи звезда накинула вельветовое легкое пальто. На ногах знаменитости были алые туфли.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева предпочла для мероприятия наряд в total black. На ней были стильный прозрачный топ и брюки свободного кроя. Кроме того, звезда накинула на себя кожаную куртку. На ней были солнцезащитные очки в «кошачьей» оправе, а на шее - платок. Вместе с собранными волосами и умеренным макияжем образ смотрелся очень гармонично.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Универсальный и стильный черный предпочли и другие звезды. К примеру, Аглая Тарасова и Светлана Устинова. Тарасова была в украшенном пайетками мини-платье и жакете с мужского плеча. Волосы она уложила красивыми локонами, а образ дополнила туфлями на шпильке. Светлана Устинова для премьеры фильма выбрала черный топ и кожаные брюки, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Короткая стрижка и легкий макияж сочетались с выбранной одеждой.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Светлана Бондарчук в красной водолазке и синих джинсах охотно позировала фотографам. Ее яркий образ дополняло удлиненное твидовое пальто в клетку. Звезда добавила свежести образу при помощи сережек лазурного оттенка и распустила волосы.
Напомним, фильм «Никто» рассказывает о Хатче Манселле, который становится врагом влиятельного гангстера, спасая одну девушку. Режиссером ленты стал Илья Найшуллер.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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