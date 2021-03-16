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Духалис в весеннем образе, Водонаева в total black и другие звезды на премьере фильма «Никто»

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В Москве состоялась премьера боевика «Никто»

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 15 марта, состоялась премьера боевика «Никто» от создателей «Джона Уика».

Посмотреть картину пришли многие звезды. Среди них были Алена Водонаева, Светлана Бондарчук, Светлана Устинова, Аглая Тарасова, Ксения Дукалис. Кроме того, премьеру захотели увидеть Евгений Кулик, недавно получивший роль в новых «Фантастических тварях» Александр Кузнецов, Сергей Мезенцев и Марианна Елисеева. На мероприятии можно было заметить рэпера Pharaoh, Алексея Жидковского и других известных персон. Они позировали перед фотографами и обменивались новостями.

Ксения Духалис

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Ксения Духалис была в ярком весеннем образе. Она выбрала белую блузку, светлые сиреневые брюки. На плечи звезда накинула вельветовое легкое пальто. На ногах знаменитости были алые туфли.

Алена Водонаева

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева предпочла для мероприятия наряд в total black. На ней были стильный прозрачный топ и брюки свободного кроя. Кроме того, звезда накинула на себя кожаную куртку. На ней были солнцезащитные очки в «кошачьей» оправе, а на шее - платок. Вместе с собранными волосами и умеренным макияжем образ смотрелся очень гармонично.

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Светлана Устинова

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Универсальный и стильный черный предпочли и другие звезды. К примеру, Аглая Тарасова и Светлана Устинова. Тарасова была в украшенном пайетками мини-платье и жакете с мужского плеча. Волосы она уложила красивыми локонами, а образ дополнила туфлями на шпильке. Светлана Устинова для премьеры фильма выбрала черный топ и кожаные брюки, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Короткая стрижка и легкий макияж сочетались с выбранной одеждой.

Светлана Бондарчук

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Светлана Бондарчук в красной водолазке и синих джинсах охотно позировала фотографам. Ее яркий образ дополняло удлиненное твидовое пальто в клетку. Звезда добавила свежести образу при помощи сережек лазурного оттенка и распустила волосы.

Напомним, фильм «Никто» рассказывает о Хатче Манселле, который становится врагом влиятельного гангстера, спасая одну девушку. Режиссером ленты стал Илья Найшуллер.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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