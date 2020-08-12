Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс или Уилл Смит? Кто возглавил список самых высокооплачиваемых актеров года

Американское издание Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров-мужчин, который на этот раз снова возглавил Дуэйн «Скала» Джонсон, пополнивший свою копилку на $87,5 миллионов. Примечательно, что практически четверть данной суммы актеру заплатили за фильм «Красное уведомление», премьера которого запланирована на ноябрь текущего года. Дуэйн Джонсон возглавляет список Forbes второй год подряд – в 2019-м ему занять лидирующую позицию (и заработать $89,4 миллиона) «помогли» фильмы «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также сериал «Футболисты».

На втором месте оказался актер Райан Рейнольдс, получивший за участие в съемках «Красное уведомление» и «Призрачная шестерка» более $20 миллионов.

Замыкает тройку «счастливчиков» актер Марк Уолберг, которому принесли баснословные суммы съемки в боевике «Правосудие Спенсера», а также документальных сериалах «МакМиллионы» и «Уол-стрит».

Бен Аффлек, Вин Дизель, Акшай Кумар, Лин-Мануэль Миранда, Уилл Смит, Адам Сэндлер и Джеки Чан также оказались в десятке самых высокооплачиваемых актеров года.