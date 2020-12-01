«Дружная семейка»: Екатерина Вилкова поделилась теплым семейным фото с Ильей Любимовым и детьми

В преддверии новогодних праздников, которые принято отмечать в кругу семьи, звезды начали делиться семейными фотографиями. Екатерина Вилкова опубликовала в своем Instagram уютным фото с зимней прогулки вместе со всей своей семьей – актером Ильей Любимовым и их детьми, дочерью Павлой и сыном Петей.

«Вся наша семья любит прогулки – это всегда столько эмоций», – пишет актриса.