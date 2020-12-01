«Дружная семейка»: Екатерина Вилкова поделилась теплым семейным фото с Ильей Любимовым и детьми
Фото: www.instagram.com/oldkavilochka/
В преддверии новогодних праздников, которые принято отмечать в кругу семьи, звезды начали делиться семейными фотографиями. Екатерина Вилкова опубликовала в своем Instagram уютным фото с зимней прогулки вместе со всей своей семьей – актером Ильей Любимовым и их детьми, дочерью Павлой и сыном Петей.
«Вся наша семья любит прогулки – это всегда столько эмоций», – пишет актриса.
Поклонники умилились теплой фотографии со своими кумирами:
«Красивые, вы и ваш муж Илья прекрасны, дети вообще слов не подберу, счастья вам», «Элегантные, стильные!», «Дружная семейка», «Такие красавчики», «Такие милые! Самая лучшая семья. Самые красивые», «До чего же вы прекрасны», «Дочка очень на тебя похожа», «Такая замечательная творческая семья! Гармоничная! Приятно смотреть! С наступающими вас праздниками!», «Боже , какие милые», «Какая гармоничная семья!», «Какая пара, я даже не знала, что вы...оба таких талантливых актёра вместе», «Великолепное фото семейной идиллии! С первым днем зимы Вас !!!Здоровья, счастья и любви», «Создал же Боженька Красоту! Какая Вы хорошенькая! Семейство!».
Фото и видео: Instagram Екатерины Вилковой
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