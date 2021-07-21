Дружбе не бывать: манипуляции с имуществом и другие скандалы звезд после разводов
В таких случаях звезды пытаются побольнее уколоть свою бывшую любовь и обеспечить себе максимальное финансовое благополучие.
Ксения Бородина и Курбан Омаров находятся в процессе развода – у них есть спорное имущество и общее дочь. Имущество, однако, может быть разделено совсем не поровну – в Сети появилась информация, что незадолго до развода Ксения переписала их дом, стоимость которого составляет около 18 миллионов, на свою маму.
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Фото: @borodylia
Такие истории отнюдь не редкость. Андрей Аршавин, несмотря на обещания (по словам Алисы Казьминой) оставить дом второй супруге с дочерью, тоже переписал его на мать. В результате им удалось отсудить жилплощадь у тяжелобольной Алисы.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков при разводе жилье не делили – однако вопросы возникли по поводу общего бизнеса и дочери.
От управления бизнесом певица довольно быстро отстранила бывшего супруга. Однако когда она хотела отправиться вместе с дочерью на отдых, на принцип пошел уже бывший супруг, и запретил ей вывозить Мию. Полине, однако, удалось найти способ – она улетела частным бортом.
Между Петросяном и Степаненко суд длится уже долго – пара никак не может поделить дорогое жилье и квартиры. Уступить другому ни одна сторона не хочет.
История развода Пелагеи и ее бывшего мужа Ивана Телегина тоже не обошлась без скандалов – хоккеист решил отсудить часть доходов певицы. Сам Телегин уже обзавелся новой возлюбленной, на которой он решил жениться.
Павел Мамаев после развода с женой Аланой, который спровоцировала его измена, и вовсе позволил себе очень низкий поступок. Он отказался от сына Аланы, которого воспитывал с детства, чтобы не платить алименты на него.
Развестись красиво удалось Канье Уэсту и Ким Кардашьян – они даже продолжили совместный бизнес, перезапуская линию косметики Ким.
Однако от укола в адрес бывшей супруги Канье не удержался – представил песню, в которой семейный дом сравнил с тюрьмой.
Еще неприятнее ситуация у Анджелины Джоли и Брэда Питта – в прошлом самая красивая пара никак не может договориться об опеке над детьми, и постоянно инициирует суды, выдвигая неприятные обвинения.
Фото: Instagram Ксении Бородиной,
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