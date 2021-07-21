Дружбе не бывать: манипуляции с имуществом и другие скандалы звезд после разводов

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков при разводе жилье не делили – однако вопросы возникли по поводу общего бизнеса и дочери.

От управления бизнесом певица довольно быстро отстранила бывшего супруга. Однако когда она хотела отправиться вместе с дочерью на отдых, на принцип пошел уже бывший супруг, и запретил ей вывозить Мию. Полине, однако, удалось найти способ – она улетела частным бортом.