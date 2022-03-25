Дружба со свекровью: новая избранница футболиста Мамаева утерла нос его экс-супруге
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Надежда похвасталась тем, что быстро наладила отношения с мамой своего избранника. К слову, Алане за годы брака так и не удалось этого сделать. «С мамой Паши с первых дней сложились хорошие, дружеские, близкие и максимально откровенные отношения. Мы всегда стараемся, когда есть возможность, приезжать к ней. Либо она к нам», — рассказала Санько.
Отцу футболиста, который ушел из жизни в прошлом году, был против отношений сына с Аланой. Он часто высказывался негативно об их союзе, что, конечно, наложило свой отпечаток. Павел часто вспоминает неприятный случай, когда его бывшая жена попросила у него денег во время траура. Он считает, что именно эта ситуация стало последней каплей.
«Это, скорее, причина, по которой нужно было создать конфликт. Изначально мы расстались нормально — буду помогать тебе, детям, будет няня, помощники, уборщица. Я не тянула его за язык», — рассказывала Алана.
Вторая супруга футболиста во всем его поддерживает и в конфликте принимает его сторону, сообщает Starhit. Надежда, периодически, резко высказывается в сторону Аланы, на что та также резко отвечает.
Фото: Global Look Press, соцсети