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Дружба со свекровью: новая избранница футболиста Мамаева утерла нос его экс-супруге

Не так давно Павел Мамаев женился на бывшей подруге Аланы — Надежде Санько. По словам влюбленных, в их отношениях царит идиллия. Вот только постоянные скандалы с Аланой Мамаевой мешают семейному счастью.
Слайд, который
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Слайд, который
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Павел Мамаев

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Надежда похвасталась тем, что быстро наладила отношения с мамой своего избранника. К слову, Алане за годы брака так и не удалось этого сделать. «С мамой Паши с первых дней сложились хорошие, дружеские, близкие и максимально откровенные отношения. Мы всегда стараемся, когда есть возможность, приезжать к ней. Либо она к нам», — рассказала Санько.

Отцу футболиста, который ушел из жизни в прошлом году, был против отношений сына с Аланой. Он часто высказывался негативно об их союзе, что, конечно, наложило свой отпечаток. Павел часто вспоминает неприятный случай, когда его бывшая жена попросила у него денег во время траура. Он считает, что именно эта ситуация стало последней каплей.

«Это, скорее, причина, по которой нужно было создать конфликт. Изначально мы расстались нормально — буду помогать тебе, детям, будет няня, помощники, уборщица. Я не тянула его за язык», — рассказывала Алана.

Вторая супруга футболиста во всем его поддерживает и в конфликте принимает его сторону, сообщает Starhit. Надежда, периодически, резко высказывается в сторону Аланы, на что та также резко отвечает.

Фото: Global Look Press, соцсети

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