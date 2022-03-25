Дружба со свекровью: новая избранница футболиста Мамаева утерла нос его экс-супруге

Надежда похвасталась тем, что быстро наладила отношения с мамой своего избранника. К слову, Алане за годы брака так и не удалось этого сделать. «С мамой Паши с первых дней сложились хорошие, дружеские, близкие и максимально откровенные отношения. Мы всегда стараемся, когда есть возможность, приезжать к ней. Либо она к нам», — рассказала Санько.

Отцу футболиста, который ушел из жизни в прошлом году, был против отношений сына с Аланой. Он часто высказывался негативно об их союзе, что, конечно, наложило свой отпечаток. Павел часто вспоминает неприятный случай, когда его бывшая жена попросила у него денег во время траура. Он считает, что именно эта ситуация стало последней каплей.