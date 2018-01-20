Телеведущая отметила день рождения в объятиях Тимура Батрутдинова.

Вчера Ольге Бузовой исполнилось 32 года. О грандиозном празднике, устроенном на вилле на острове Пхукет, где сейчас находится телеведущая и ее подруги, поклонники узнали благодаря Instagram знаменитости. Море цветов, шаров, неожиданные подарки и сюрпризы — этот день рождения Ольге запомнится надолго. В числе прочих именинница поделилась фотографиями с вечеринки в ее честь, на которой не обошлось без участия Тимура Батрутдинова, которого, по собственному признанию шоумена, связывают с Ольгой давние дружеские отношения. Более того, присутствовавшим на празднике папарацци удалось заснять парочку целующейся.

Фолловеры не устают гадать, как далеко на самом деле зашли отношения двух звезд канала ТНТ, а Ольга подливает масла в огонь, подписывая снимки хештегом «Дружба на грани».