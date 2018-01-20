«Дружба на грани»: Ольга Бузова продолжает интриговать поклонников снимками с резидентом Comedy Club
Вчера Ольге Бузовой исполнилось 32 года. О грандиозном празднике, устроенном на вилле на острове Пхукет, где сейчас находится телеведущая и ее подруги, поклонники узнали благодаря Instagram знаменитости. Море цветов, шаров, неожиданные подарки и сюрпризы — этот день рождения Ольге запомнится надолго. В числе прочих именинница поделилась фотографиями с вечеринки в ее честь, на которой не обошлось без участия Тимура Батрутдинова, которого, по собственному признанию шоумена, связывают с Ольгой давние дружеские отношения. Более того, присутствовавшим на празднике папарацци удалось заснять парочку целующейся.
Фолловеры не устают гадать, как далеко на самом деле зашли отношения двух звезд канала ТНТ, а Ольга подливает масла в огонь, подписывая снимки хештегом «Дружба на грани».
«Хорошо смотритесь, что сказать...», «Горько !!!», «Я так и знала что вы мутите😏», «А я очень за вас рада...красивая пара», «Кто-то верит во все это?», «Выходи за Батрудинова замуж 👰», «Хорошая была бы пара 😍», «Счастье не выставляют напоказ....это фальшь очередная», — написали комментаторы.
В то же время участник «Дома-2» Роман Гриценко, не оставляющий надежд завоевать расположение телеведущей, в своем Instagram сообщил, что ждет возвращения Ольги.
Публикация от Роман Гриценко (@romangritsenko13)
А как вы думаете, какие отношения у Бузовой и Батрутдинова?
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram