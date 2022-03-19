Другой человек: дочь Турецкого показала новое лицо спустя неделю после пластики

Дочь Михаила Турецкого поделилась с поклонниками откровенным видео. Она сняла швы и показала новое лицо после пластики. Совсем недавно Наталья разоткровенничалась и рассказала поклонникам в личном микроблоге, что решилась на хирургическое вмешательство, потому что ей не нравилось свое нависшее веко. Женщина была уверена, что белфаропластика — операцию по изменению формы век и разреза глаз, поможет ей сделать взгляд выразительнее и ярче.