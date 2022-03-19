Другой человек: дочь Турецкого показала новое лицо спустя неделю после пластики
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Фото: Instagram @wow_turetskaya
Дочь Михаила Турецкого поделилась с поклонниками откровенным видео. Она сняла швы и показала новое лицо после пластики. Совсем недавно Наталья разоткровенничалась и рассказала поклонникам в личном микроблоге, что решилась на хирургическое вмешательство, потому что ей не нравилось свое нависшее веко. Женщина была уверена, что белфаропластика — операцию по изменению формы век и разреза глаз, поможет ей сделать взгляд выразительнее и ярче.
Наталья Турецкая спустя неделю после пластической операции
Молодая дочь певца решила показать результат и записала видео, на котором ей снимают швы. Форма лица заметно изменилась, но по ощущениям Наталья подчеркнула, что было болезненно. Очертания лицо заметно улучшились, и Наталья действительно похорошела. По ее словам, снимать швы оказалось совсем небольно. «Ой, не больно вообще. Вообще не больно», — с восхищением сказала звездная дочь.
Фото и видео: Микроблог Натальи турецкой, Passion.ru