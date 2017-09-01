Джим Керри стал выглядеть гораздо лучше

Два года назад Джим Керри пережил тяжелую утрату – возлюбленная актера Катриона Уайт покончила с собой. Родные девушки обвиняли комедианта в ее смерти, заявляя, что он подвергал Уайт эмоциональному насилию и снабжал наркотическими веществами. Все это серьезно сказалось на состоянии актера. Он стал избегать светских мероприятий, перестал следить за собой, заметно располнел и отрастил густую бороду.