Другое дело! Заметно похудевший и помолодевший Джим Керри распрощался с густой бородой
Два года назад Джим Керри пережил тяжелую утрату – возлюбленная актера Катриона Уайт покончила с собой. Родные девушки обвиняли комедианта в ее смерти, заявляя, что он подвергал Уайт эмоциональному насилию и снабжал наркотическими веществами. Все это серьезно сказалось на состоянии актера. Он стал избегать светских мероприятий, перестал следить за собой, заметно располнел и отрастил густую бороду.
Но, похоже, в жизни Керри произошли серьезные перемены, и он наконец-то начал приходить в себя. Накануне, в рамках 74-го Венецианского кинофестиваля актер представил свою новую картину «Jim and Andy The Great Beyond».
Появившись на красной дорожке Джим очень удивил присутствующих – он сбрил свою бороду, похудел и заметно помолодел. Актер с удовольствием позировал фотографам и выглядел очень счастливым.
Как вам преображение актера?
Фото: globallookpress.com