«Другая Я»: Ольга Кабо изменилась до неузнаваемости
Поклонники не узнали сменившую имидж Ольгу Кабо.
Сегодня популярная актриса Ольга Кабо опубликовала в блоге фотографию, на которой поклонники не сразу узнали любимицу.
«Завершение дня... Недели... Года... Настроение) Другая Я...», — прокомментировала звезда.
«Ой,- совсем другая», «Офффффф яяяяяя! Ольга мне оооочень нравитесь ДРУГАЯ Вы! Оооочень я бы сказала «горячее» фото», «Совсем другая, но глаза, глаза не изменить», — комментируют поклонники.
А вам нравится этот образ?
Фото: instagram