Поклонники не узнали сменившую имидж Ольгу Кабо.

«Завершение дня... Недели... Года... Настроение) Другая Я...», — прокомментировала звезда.

Сегодня популярная актриса Ольга Кабо опубликовала в блоге фотографию, на которой поклонники не сразу узнали любимицу.

Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga) Дек 8 2017 в 7:08 PST

«Ой,- совсем другая», «Офффффф яяяяяя! Ольга мне оооочень нравитесь ДРУГАЯ Вы! Оооочень я бы сказала «горячее» фото», «Совсем другая, но глаза, глаза не изменить», — комментируют поклонники.

А вам нравится этот образ?

Фото: instagram