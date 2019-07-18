«Другая я»: Глафира Тарханова сменила прическу для съемок в новом фильме

Глафира Тарханова готовится к участию в новом проекте. Для этого актриса немного сменила имидж – перекрасила и укоротила волосы. Результатом она поделилась с поклонниками в Instagram.
«Новый проект, новая роль, новая "Я""! Волнительно и трепетно, но у меня крутые партнеры, вместе - мы сила!!! На суд подписчиков, жду ваших комментариев», - написала Глафира (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Комментарии не заставили себя ждать.
«Всяка мне нравится!!!Мне кажется,очень тебе идет‼️‼️‼️Хороша,как всегда!»,
«Ох как красиво!»,
«Вы прекрасны!! А волосы отрастут!»,
«Глафира, как же вы решились их отрезать?! Такие длинные долго же растили!!»,
«Безусловно вам идёт эта прическа. да и волос обновился. но без обид с этой прической вы как все современные девушки выглядите. А вот с длинными у вас был свой шарм. вы были другой. помню когда увидела вас в сериале Громовы глаз не сводила от вашей косы. моё мнение с длинными волосами вы необыкновенно красивая словно натуральная чистая красота», - отметили подписчики.
А вам понравилась новая прическа Глафиры?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!