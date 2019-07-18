«Другая я»: Глафира Тарханова сменила прическу для съемок в новом фильме

Комментарии не заставили себя ждать.

«Всяка мне нравится!!!Мне кажется,очень тебе идет‼️‼️‼️Хороша,как всегда!»,

«Ох как красиво!»,

«Вы прекрасны!! А волосы отрастут!»,

«Глафира, как же вы решились их отрезать?! Такие длинные долго же растили!!»,

«Безусловно вам идёт эта прическа. да и волос обновился. но без обид с этой прической вы как все современные девушки выглядите. А вот с длинными у вас был свой шарм. вы были другой. помню когда увидела вас в сериале Громовы глаз не сводила от вашей косы. моё мнение с длинными волосами вы необыкновенно красивая словно натуральная чистая красота», - отметили подписчики.