logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Другая я»: Глафира Тарханова сменила прическу для съемок в новом фильме

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Глафира Тарханова всегда носила длинные волосы

Фото: Instagram
Поклонникам измененный образ актрисы понравился.

Глафира Тарханова готовится к участию в новом проекте. Для этого актриса немного сменила имидж – перекрасила и укоротила волосы. Результатом она поделилась с поклонниками в Instagram.

«Новый проект, новая роль, новая "Я""! Волнительно и трепетно, но у меня крутые партнеры, вместе - мы сила!!! На суд подписчиков, жду ваших комментариев», - написала Глафира (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Глафира на море

Комментарии не заставили себя ждать.

«Всяка мне нравится!!!Мне кажется,очень тебе идет‼️‼️‼️Хороша,как всегда!»,

«Ох как красиво!»,

«Вы прекрасны!! А волосы отрастут!»,

«Глафира, как же вы решились их отрезать?! Такие длинные долго же растили!!»,

«Безусловно вам идёт эта прическа. да и волос обновился. но без обид с этой прической вы как все современные девушки выглядите. А вот с длинными у вас был свой шарм. вы были другой. помню когда увидела вас в сериале Громовы глаз не сводила от вашей косы. моё мнение с длинными волосами вы необыкновенно красивая словно натуральная чистая красота», - отметили подписчики.

Глафира на тарзанке

А вам понравилась новая прическа Глафиры?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!