Друг Пугачевой раскрыл ее планы по возвращению в Россию: «Обещала появиться осенью»

После первых обвинений, Примадонна решила объясниться, заявив, что улетела в другую страну по состоянию здоровья, чтобы привести себя в форму и восстановиться. Однако фанатам ее слова показались неубедительными. Это действительно странно звучит, ведь по слухам супругам уже предлагают работу на телевидении Израиля, а Максим Галкин и вовсе планирует давать концерты за границей.

Поддержать звездную пару и пролить свет на ситуацию решил режиссер Александр Левенбук. По его словам, незадолго до отъезда он общался с Примадонной по телефону, и она проговорилась, что вернется в Россию уже этой осенью. «Алла пообещала вернуться домой уже осенью. Она слов на ветер не бросает. Если она так сказала, то значит обязательно вернется», — уточнил в беседе с NEWS.ru режиссер и добавил, что исполнительнице нет смысла насовсем уезжать из нашей страны, ведь у нее здесь целая армия фанатов.