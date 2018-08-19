Друг Леры Кудрявцевой показал ее первое фото после родов и яростно защитил от нападок

Недавно 47-летняя Лера Кудрявцева во второй раз стала мамой, родив мужу Игорю Макарову дочь, которую пара решила назвать Марией. Звезда сообщила друзьям в соцсетях, что чувствует себя хорошо. Но некоторые поклонники стали писать, что якобы не верят тому, что Лера родила сама — по слухам, она могла воспользоваться услугами суррогатной матери, а для «отвода глаз» носить специальный накладной живот.

Эти сплетни яростно опроверг друг Кудрявцевой, ведущий телеканала «Муз-ТВ» Андрей Разыграев: «Декретный отпуск будет крайне непродолжительным. Уже скоро все нетерпеливые увидят в телевизорах страны любимую теледиву... И ахнут — настолько Лера похорошела! А тем хейтерам и психически нездоровым злопыхателям, кто любит поковыряться в чужой личной жизни по причине того, что своя — полное дерьмо, да еще и понапридумывать всякую ересь, хочу сказать одно: Уважаемые Индивидуумы! Это у вас — мозги суррогатные, да языки накладные! Нужно знать упертость и трепетность Леры, чтобы понимать — столь желанного ребенка она принципиально не доверила бы родить никому — только сама! Захотела — сделала! В этом вся Кудрявцева! Берите пример! И не несите ущербную завистливую чушь!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).