Друг Легкоступовой считает, что в творческих неудачах артистки была замешана Пугачева

«Валя ведь была одной из тех, чья творческая судьба прервалась из-за каких-то интриг. Она публично об этом высказывалась, но не называя фамилии. Хотя, все мы прекрасно понимаем, о какой леди она говорила — об Алле Пугачевой», — рассказал Манукян в интервью «Стархит».

Друг певицы отметил, что Легкоступова, в отличие от других коллег не хотела выносить эту историю на публику, потому что считала, что это никак не изменит ситуацию.

В июле этого года певица вышла замуж. Для Валентины Легкоступовой этот брак — третий по счету. Избранником артистки стал стал Юрий Фирсов. На фото в своем Инстаграм невеста выглядела самой счастливой, но уже через месяц страшная новость повергла поклонников Легкоступовой в шок — исполнительница в реанимации с отеком мозга. За несколько дней до трагедии Валентина с супругом попали в наркологическую клинику в состоянии сильного опьянения. В ночь на 8 августа артистка впала в кому. Оказалось, у нее была черепно-мозговая травма. Через неделю ее не стало. Супруга исполнительницы хита «Ягода-малина» допрашивает полиция.