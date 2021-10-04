Друг бывшего телохранителя Азизы раскрыл, кто убил Игоря Талькова

Николай Лещуков в эфире программы «Новые русские сенсации» на канале «НТВ» рассказал, кто причастен к смерти Игоря Талькова. Оказалось, что музыканта убили после конфликта с телохранителем певицы Азизы, который должен был договориться с ним о том, чтобы заменить певицу на концерте в Петербурге.

«Я посмотрел фильм-расследование по поводу убийства музыканта и говорю Игорю: "Вот опять показывали". На что он заявляет: "Им что делать нечего, снимать нечего? Кто убил, кто убил? Да я убил!". Сказал, что в тот день не хотел никаких скандалов и сожалел о случившемся. Вся та история преломила его жизнь», — признался Лещуков, озвучив свой разговор со своим другом Игорем Малаховым, который также скончался.

Он отметил, что конфликт вышел из-за того, что Азиза попросила выступить на концерте вместо нее.