Друг Анастасии Волочковой рассказал, почему у балерины не получается построить долгие отношения

«Я жил в доме Большого театра и видел известных балерин, у которых вообще не было мужей. Они на старости оказались одиноки, они всем пожертвовали ради своей карьеры, а жизнь наша такая сейчас — она краткосрочная, она быстрая, поэтому, может, и романы у Насти такие короткие», — поделился Ковалев с журналистами.

Друг Волочковой назвал ее «диктатором в юбке». Также он считает, что это удел всех успешных женщин — сложности в отношениях. По мнению друга балерины, таким девушкам, как Анастасия стоит сразу находить успешных и состоявшихся мужчин, чтобы не притягивать альфонсов.