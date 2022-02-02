Друг Анастасии Волочковой рассказал, почему у балерины не получается построить долгие отношения
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @Volochkova_art
Волочкова показывает в инстаграм идеальные курортные романы, а как только возвращается в Москву, то тут же расстается с очередным возлюбленным. Близкий друг балерины предприниматель Андрей Ковалев рассказал «Пятому каналу» свою версию событий, почему экс-звезде Большого не удается построить крепкие отношения. Он отметил, что не все могут выдержать плотный рабочий график Волочковой и справиться с ее сложным характером.
«Я жил в доме Большого театра и видел известных балерин, у которых вообще не было мужей. Они на старости оказались одиноки, они всем пожертвовали ради своей карьеры, а жизнь наша такая сейчас — она краткосрочная, она быстрая, поэтому, может, и романы у Насти такие короткие», — поделился Ковалев с журналистами.
Друг Волочковой назвал ее «диктатором в юбке». Также он считает, что это удел всех успешных женщин — сложности в отношениях. По мнению друга балерины, таким девушкам, как Анастасия стоит сразу находить успешных и состоявшихся мужчин, чтобы не притягивать альфонсов.
Фото: Instagram