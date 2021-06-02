Друг Аллы Пугачевой, сценограф и художник Борис Краснов впал в кому

Здоровье Бориса Краснова мог подорвать и коронавирус, который он перенес в начале 2021 года. Тогда мастер написал в социальной сети, что и его не минула эта участь. Финансово художнику помогают его звездные друзья и состоятельные клиенты. Алла Пугачева постоянно находится на связи с близкими Краснова и делает все, чтобы помочь другу.

10 лет назад инсульт мог спровоцировать сильнейший стресс. Тогда на Краснова завели уголовное дело по подозрению в рейдерском захвате. В 2014-м дело прекратили из-за отсутствия состава преступления.

Но за все годы лечения сценограф так и не смог вернуть былое здоровье. Но, несмотря на некоторые физические ограничения, он вел активный образ жизни: виделся с друзьями, посещал светские мероприятия, вел блог в соцсети.