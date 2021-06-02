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Друг Аллы Пугачевой, сценограф и художник Борис Краснов впал в кому

Проблемы со здоровьем у любимого сценографа Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова начались в 2011 году. Тогда Краснов перенес инсульт и серьезную операцию на мозге. Даже многолетняя реабилитация в лучших европейских клиниках не помогла художнику окончательно оправиться.

Борис Краснов недавно попал в одну из московских частных больниц, а вскоре впал в кому. Сейчас медики борются за его здоровье, сообщает «СтарХит».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Борис Краснов с портретом Аллы Пугачевой

Фото: Anton Belitsky/ Global Look press

Близкий друг художника, сценографа и декоратора, кутюрье Дмитрий Демин подтвердил изданию, что Краснов — под наблюдением медиков: «Борис Аркадьевич находится в тяжелейшем состоянии, ему требуется помощь».

Здоровье Бориса Краснова мог подорвать и коронавирус, который он перенес в начале 2021 года. Тогда мастер написал в социальной сети, что и его не минула эта участь. Финансово художнику помогают его звездные друзья и состоятельные клиенты. Алла Пугачева постоянно находится на связи с близкими Краснова и делает все, чтобы помочь другу.

10 лет назад инсульт мог спровоцировать сильнейший стресс. Тогда на Краснова завели уголовное дело по подозрению в рейдерском захвате. В 2014-м дело прекратили из-за отсутствия состава преступления.

Но за все годы лечения сценограф так и не смог вернуть былое здоровье. Но, несмотря на некоторые физические ограничения, он вел активный образ жизни: виделся с друзьями, посещал светские мероприятия, вел блог в соцсети.

Фото и видео: Igor Primak, Anatoly Lomohov, Alexander Keltik, Anton Belitsky, Olga Loskutova/ Global Look press, МУЗ ТВ

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