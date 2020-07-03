«Дрожь по телу, стучат зубы и ты как на иголках»: Ксения Бородина отмечает 5-ю годовщину свадьбы

«03.07.2015 год ❤️ день нашей Свадьбы ❤️ ощущение что прошло 5 дней, а не 5 лет. Я помню это утро невесты и как я нервничала, я даже объяснить не могу , откуда эта дрожь по телу, почему стучат Зубы и ты как на иголках 😄 выпить нельзя, там Теона на всем наблюдает, поэтому пришлось пить какие-то травки успокоительные))) Девочки ворвались мои в номер, они все были в одинаковых платьях очень красивые и сразу эта суматоха успокоила меня, но мысль была одна, когда он меня увидит эту понравится платье?! Что он скажет?! Платья было 2 за всю свадьбу, уже понравилось мужу платье или нет я не помню, он сам нервничал сильно, всю дорогу до ресторана он говорил, может не будем танцевать танец жениха и невесты 🤪🙈🙈🙈 я наступлю тебе на ногу, мы не справимся))) но потом вышел и сделал все на 100❤️ несмотря на 3 мес беременности, танцевали мы до самого конца свадьбы , мы и гости были в восторге.

Ира Дубцова с нашей любимой песней, группа «Пицца», Иванушки, Руки ВВерх, Тимур Темиров, группа «Вирус» все очень круто выступили, я так вообще с танцпола не уходила) 🤪✌️ это была лучшая свадьба на которой я была))) и пусть так говорить нескромно, но это правда❤️❤️❤️ там было все идеально, как я девочкой мечтала с детства, так оно и получилось. Любимый муж @zimamoscow с нашим днём», — написала Ксения.

Напомним, что Ксения Бородина 3 июля 2015 года вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова. У супругов подрастает четырехлетняя дочь Теона.