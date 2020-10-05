Дроздова и Певцов, Познер с супругой и другие звезды на открытии нового сезона «Современника»
Фото: Пресс-служба
Премьера открыла юбилейный, 65-й театральный сезон «Современника», который ознаменуется переосмыслением визуальных кодов театра, специальными проектами об истории театра, современниках его создателей и современниках нынешних.
Среди гостей премьеры были Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов, Владимир Познер и Надежда Соловьева, Сергей Капков, Андрей Бурковский с супругой Ольгой, Евгений Гришковец, Юлия Меньшова и Игорь Гордин и многие другие. Гости старались соблюдать меры предпосторожности, связанные с пандемией коронавируса, и пришли на мероприятие в защитных масках.
Фото: Пресс-служба
К работе с драматургом — мастером слова и психологизма — театр обратился впервые. Однако «Собрание сочинений» — это новый Гришковец: здесь предельная искренность и тончайшие переживания, характерные для текстов автора, вырастают в осмысление вечных философских категорий. В спектакле заняты Марина Неелова, Алена Бабенко, Никита Ефремов, Светлана Иванова, Сергей Новосад, Максим Разуваев, Георгий Токаев.
Фото: пресс-служба
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