Дроздова и Певцов, Познер с супругой и другие звезды на открытии нового сезона «Современника»

Премьера открыла юбилейный, 65-й театральный сезон «Современника», который ознаменуется переосмыслением визуальных кодов театра, специальными проектами об истории театра, современниках его создателей и современниках нынешних.

Среди гостей премьеры были Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов, Владимир Познер и Надежда Соловьева, Сергей Капков, Андрей Бурковский с супругой Ольгой, Евгений Гришковец, Юлия Меньшова и Игорь Гордин и многие другие. Гости старались соблюдать меры предпосторожности, связанные с пандемией коронавируса, и пришли на мероприятие в защитных масках.