Виктор Дробыш запрещает супруге покупать дорогую одежду: «Не можем себе позволить»

Виктор признался ведущей Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ в том, что его жена Татьяна может не думая потратить на пальто пять тысяч долларов. Тогда как ему кажется такие траты необоснованными.

Дробыш отмечает, что у него с супругой абсолютно разные взгляды на деньги. «Но я легко могу ей сказать, например, что мы не можем себе что-то позволить. И не потому, что у меня нет денег. А потому что у нас разные взгляды», — отметил Виктор.

Благодаря ограничению, которые композитор ставит супруге в плане трат, она может подойти и попросить у него разрешение на покупку какой-либо вещи: «А можно я на распродаже кофточку за 100 долларов возьму?»

Виктор старается контролировать финансовые вопросы, ведь помимо Татьяны и двоих их общих детей 11-летней Лидии и 9-летнего Даниила, у продюсера есть еще два взрослых сына от предыдущего брака с коллегой Еленой Стюф — Валерий и Иван, а также четверо внуков. Ради такого большого количества наследников, продюсеру приходится много работать, чтобы обеспечить каждому достойное будущее.