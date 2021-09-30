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Дразнили спичкой: Елена Подкаминская показала фантастические ноги и вспомнила детство

Звезда кино может похвастаться невероятной фигурой. И теперь не может без улыбки вспоминать, что именно из-за ее тонкого сложения, в детстве дразнили спичкой. Хотя в более осознанном возрасте поняла — какое счастье иметь такие изысканные формы и невероятные длинные ноги.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елена Подкаминская показаола фантастические ножки

Фото: Личный Instagram @podkaminskaya_official

42-летняя актриса, мама двух дочерей и сына, поделилась с подписчиками новыми фотографиями, на которых одета в короткие шорты, объемный зеленый свитер и черную кепку: «В детстве меня часто дразнили спичкой. Сейчас думаю: "И чего я переживала?"» – кокетливо написала актриса.

После такого признания, звезда сериала «Кухня» получила массу комплиментов в комментариях под изображениями: «За одни ноги взяли бы замуж», «А "спички"-то самые красивые», «Тогда не понимали, что с годами таких форм добиться — это мечта любой девушки. Вы самая женственная, привлекательная», «В детстве дразнили, а теперь пусть завидуют», — заверили Елену подписчики.

Помимо отличной генетики, хорошая форма — заслуга бесконечных трудов самой Елены, на которой, кажется, ни одни из трех родов не отразились. Много времени уделяет йоге и не пренебрегает другими физическими нагрузками.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram