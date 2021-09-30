Дразнили спичкой: Елена Подкаминская показала фантастические ноги и вспомнила детство
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @podkaminskaya_official
42-летняя актриса, мама двух дочерей и сына, поделилась с подписчиками новыми фотографиями, на которых одета в короткие шорты, объемный зеленый свитер и черную кепку: «В детстве меня часто дразнили спичкой. Сейчас думаю: "И чего я переживала?"» – кокетливо написала актриса.
После такого признания, звезда сериала «Кухня» получила массу комплиментов в комментариях под изображениями: «За одни ноги взяли бы замуж», «А "спички"-то самые красивые», «Тогда не понимали, что с годами таких форм добиться — это мечта любой девушки. Вы самая женственная, привлекательная», «В детстве дразнили, а теперь пусть завидуют», — заверили Елену подписчики.
Помимо отличной генетики, хорошая форма — заслуга бесконечных трудов самой Елены, на которой, кажется, ни одни из трех родов не отразились. Много времени уделяет йоге и не пренебрегает другими физическими нагрузками.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram