Дразнили спичкой: Елена Подкаминская показала фантастические ноги и вспомнила детство

После такого признания, звезда сериала «Кухня» получила массу комплиментов в комментариях под изображениями: «За одни ноги взяли бы замуж», «А "спички"-то самые красивые», «Тогда не понимали, что с годами таких форм добиться — это мечта любой девушки. Вы самая женственная, привлекательная», «В детстве дразнили, а теперь пусть завидуют», — заверили Елену подписчики.

Помимо отличной генетики, хорошая форма — заслуга бесконечных трудов самой Елены, на которой, кажется, ни одни из трех родов не отразились. Много времени уделяет йоге и не пренебрегает другими физическими нагрузками.