Драматичный взгляд и эффектные изгибы: Катерина Шпица заинтриговала поклонников новым фото
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Фото: Instagram
34-летняя популярная актриса Катерина Шпица опубликовала заинтересовавшее многих ее подписчиков черно-белое фото.
На снимке Катерина позирует в довольно откровенном топе и пронзительно смотрит в камеру. «Человеку невозможно причинить боль больше той, что уже заключена в нём самом», — подписала она фото.
Фолловеры оценили фото и то, как Катерина эффектно выглядит на нем. «Катя, просто великолепна!!», «Шпица Вы красавишна», «Очень красивый фото портрет», «Вы очень классная», «Красота», «Очень красивое и выразительное фото», «Как всегда прекрасна», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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