Драматичный взгляд и эффектные изгибы: Катерина Шпица заинтриговала поклонников новым фото

Фолловеры оценили фото и то, как Катерина эффектно выглядит на нем. «Катя, просто великолепна!!», «Шпица Вы красавишна», «Очень красивый фото портрет», «Вы очень классная», «Красота», «Очень красивое и выразительное фото», «Как всегда прекрасна», — пишут в комментариях.