«Дожить бы»: Яна Рудковская представила, как она и Евгенией Плющенко будут выглядеть в старости

В последние дни многие знаменитости экспериментируют с внешностью с помощью приложения для гаджетов Face app. Оно меняет внешность, цвет волос, прически и даже пол человека. Однако самой большой популярностью пользуется функция старения.

Не остались в стороне и Яна Рудковская с Евгением Плющенко. Продюсер поделилась с подписчиками своей «старой» семейной фотографией. При этом Яна отметила, что ей нравится то, как она изменится с возрастом.

«Дожить бы)))А так меня все устраивает, а Вас ?)» ps Я кстати тут очень похожа на свою маму, один в один ))», - написала Яна (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).