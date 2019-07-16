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«Дожить бы»: Яна Рудковская представила, как она и Евгенией Плющенко будут выглядеть в старости

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Фото: Instagram
Продюсер присоединилась к флэшмобу с изменением внешности.

В последние дни многие знаменитости экспериментируют с внешностью с помощью приложения для гаджетов Face app. Оно меняет внешность, цвет волос, прически и даже пол человека. Однако самой большой популярностью пользуется функция старения.

Не остались в стороне и Яна Рудковская с Евгением Плющенко. Продюсер поделилась с подписчиками своей «старой» семейной фотографией. При этом Яна отметила, что ей нравится то, как она изменится с возрастом.

«Дожить бы)))А так меня все устраивает, а Вас ?)» ps Я кстати тут очень похожа на свою маму, один в один ))», - написала Яна (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

«Не Плющенко будет моложе вас тут выглядеть, он же и так моложе!»,

«Красивые старички получились)) обоятельные)»,

«Евгений изменился, а вы все такая же»,

«супер! Плющенко такой брутальный на фото! А Вы как всегда милашка, и в старости тоже», «Вполне красиво и естественно для соответствующего по законам природы возраста, но Вы же не будете такой, Вы всё утянете. Разве нет?», - спросили подписчики.

Напомним, несколько дней назад Яна Рудковская провела еще один эксперимент с внешностью и примерила челку.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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