«Дожить бы»: Яна Рудковская представила, как она и Евгенией Плющенко будут выглядеть в старости

В последние дни многие знаменитости экспериментируют с внешностью с помощью приложения для гаджетов Face app. Оно меняет внешность, цвет волос, прически и даже пол человека. Однако самой большой популярностью пользуется функция старения.
Не остались в стороне и Яна Рудковская с Евгением Плющенко. Продюсер поделилась с подписчиками своей «старой» семейной фотографией. При этом Яна отметила, что ей нравится то, как она изменится с возрастом.
«Дожить бы)))А так меня все устраивает, а Вас ?)» ps Я кстати тут очень похожа на свою маму, один в один ))», - написала Яна (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«Не Плющенко будет моложе вас тут выглядеть, он же и так моложе!»,
«Красивые старички получились)) обоятельные)»,
«Евгений изменился, а вы все такая же»,
«супер! Плющенко такой брутальный на фото! А Вы как всегда милашка, и в старости тоже», «Вполне красиво и естественно для соответствующего по законам природы возраста, но Вы же не будете такой, Вы всё утянете. Разве нет?», - спросили подписчики.
Напомним, несколько дней назад Яна Рудковская провела еще один эксперимент с внешностью и примерила челку.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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