Доступно не каждому: стала известна стоимость обучения у Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию 38-летний Евгений Плющенко четыре года назад открыл свою Академию по фигурному катанию. Супруг продюсера Яны Рудковской всегда мечтал готовить на льду будущих олимпийских чемпионов. На данный момент в Академии фигуриста нет спортсменок, которые состоят в российской сборной и могут претендовать на участие в Олимпиаде.

Стоимость абонементов на обучение в «Angels of Plushenko» начинается от 30 тысяч рублей, как сообщает Forbs Russia.