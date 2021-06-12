Доступно не каждому: стала известна стоимость обучения у Евгения Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию 38-летний Евгений Плющенко четыре года назад открыл свою Академию по фигурному катанию. Супруг продюсера Яны Рудковской всегда мечтал готовить на льду будущих олимпийских чемпионов. На данный момент в Академии фигуриста нет спортсменок, которые состоят в российской сборной и могут претендовать на участие в Олимпиаде.
Стоимость абонементов на обучение в «Angels of Plushenko» начинается от 30 тысяч рублей, как сообщает Forbs Russia.
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Фото: Global Look Press
Начальная подготовка, когда занятия два раза в неделю – стоит 15 тысяч. Forbs также сравнили стоимость обучения у российского фигуриста с американскими тренерами.
В Соединенных Штатах один час работы с наставником на льду стоит больше двухсот долларов. Тогда как членство в престижном клубе может стоить 40 тысяч, с обязательной ежемесячной оплатой в 10.
Напомним, что в 2020 году под руководством Плющенко тренировались две фигуристки – Александра Трусова и Алена Косторная, входящие в сборную. Обе девушки вернулись к своему предыдущему тренеру Этери Тутберидзе.
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