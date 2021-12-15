Бессменного ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка из-за болезни заменил сын — и он красавец
Как правило, ведущего во время выпусков шоу «Что? Где? Когда?» зритель не видит, а слышит лишь его голос. Именно поэтому отличить отца от сына не смог практически никто из поклонников. После известия о том, что выпуск вел Михаил Крюк, зрители пришли в шок и отметили, что голоса отца и сына очень схожи между собой. «Я был очень удивлен, когда узнал, что игру вел не Борис, а Михаил Крюк», — цитирует комментарий одного из поклонников портал kp.ru
Фото: Кадр из телепередачи
Однако кто-то из более внимательных фанатов все же заподозрил замену. «Голос ведущего сегодня звучал по-другому, было заметно», — сообщил комментатор.
Причиной такой перемены стало резко ухудшившееся самочувствие Бориса Крюка — за несколько минут до выхода в эфир ему внезапно стало плохо. Борис прошел тест на коронавирус, который оказался отрицательным, поэтому склонились к версии об обычном недомогании. На данный момент телеведущий чувствует себя лучше и проходит лечение дома.
Его 28-летний сын не зря занял место отца в один из выпусков. Михаил уже продолжительное время является ассистентом проекта «Что? Где? Когда?», именно поэтому провести эфир передачи 12 декабря ему не составило особого труда.
Фото: Instagram, Кадры из телепередачи