Бессменного ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка из-за болезни заменил сын — и он красавец

Однако кто-то из более внимательных фанатов все же заподозрил замену. «Голос ведущего сегодня звучал по-другому, было заметно», — сообщил комментатор.

Причиной такой перемены стало резко ухудшившееся самочувствие Бориса Крюка — за несколько минут до выхода в эфир ему внезапно стало плохо. Борис прошел тест на коронавирус, который оказался отрицательным, поэтому склонились к версии об обычном недомогании. На данный момент телеведущий чувствует себя лучше и проходит лечение дома.

Его 28-летний сын не зря занял место отца в один из выпусков. Михаил уже продолжительное время является ассистентом проекта «Что? Где? Когда?», именно поэтому провести эфир передачи 12 декабря ему не составило особого труда.