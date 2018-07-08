Досадный проигрыш сборной и День семьи, любви и верности: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Собчак поддержала Федора Смолова после обрушившейся на него критики за незабитый пенальти и другие промахи: «И в футболе, и в жизни, лучше быть ошибившимся игроком, чем удачливым болельщиком. Я думаю для Федора Смолова этот чемпионат стал настоящим психологическим потрясением. Лучший игрок сборной на старте, все рекламные контракты и обложки — его, и вдруг весь чемпионат он себя не проявляет и его ставят в запас. Если Черчесов выпустил его в важнейший матч в середине, стоит предположить, что на тренировках он продолжал показывать блестящие результаты, но такие битвы как вчера, это прежде всего битва Воли, Характера. Не все выдерживают. Но нетерпимость к чужой ошибке — самая неприятная черта человека».

Данила Козловский вторил Ксении: «Федор Смолов, игрок, без которого невозможно представить нашу команду, а значит и все, что сейчас происходит. Незабитый пенальти, это не повод обрушить все желчь и злость, нет. Это повод поддержать и дать понять, что сейчас, возможно в самый трудный момент в его карьере, мы с ним. Мы все вместе. Мы уже выиграли этот чемпионат мира. Посмотрите, что присходит вокруг. Что происходит с нами. КАК НАМ ЭТО ИДЕТ. Вот уж действительно, где медали не важны».

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