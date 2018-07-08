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Досадный проигрыш сборной и День семьи, любви и верности: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Юлии Барановской

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Как звезды провели эти выходные — читайте в нашем дайджесте.

Тина Канделаки, Юлия Ковальчук, Юлия Барановская, Данила Козловский и практически все остальные российские знаменитости не могли не поддержать сборную России по футболу, которая 7 июля играла со сборной Хорватии за выход в полуфинал Чемпионата мира.

Юлия Ковальчук: «Честно... смело... и ведь в этих слезах, столько силы и мужества, а не слабости и сентиментальности. Уверена, что после этого чемпионата огромное количество мальчишек снова выйдут на уличные площадки и заполнят футбольные секции, потому что быть футболистом у нас в стране теперь снова почетно! И именно эти мальчишки будут следовать по стопам нашей команды и ни один раз принесут стране золото разных чемпионатов!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Полина Гагарина: «Ребята!!! СПАСИБО ВАМ!! Вы посмотрите только ЧТО вы с нами делали весь матч!! Это победа, потому что вы навсегда изменили мнение о нашем футболе!⚽️ Теперь миллионы жителей нашей страны будут верить в вас, как не верили никогда! Спасибо, дорогие за отменный футбол!».

Ксения Собчак поддержала Федора Смолова после обрушившейся на него критики за незабитый пенальти и другие промахи: «И в футболе, и в жизни, лучше быть ошибившимся игроком, чем удачливым болельщиком. Я думаю для Федора Смолова этот чемпионат стал настоящим психологическим потрясением. Лучший игрок сборной на старте, все рекламные контракты и обложки — его, и вдруг весь чемпионат он себя не проявляет и его ставят в запас. Если Черчесов выпустил его в важнейший матч в середине, стоит предположить, что на тренировках он продолжал показывать блестящие результаты, но такие битвы как вчера, это прежде всего битва Воли, Характера. Не все выдерживают. Но нетерпимость к чужой ошибке — самая неприятная черта человека».

Данила Козловский вторил Ксении: «Федор Смолов, игрок, без которого невозможно представить нашу команду, а значит и все, что сейчас происходит. Незабитый пенальти, это не повод обрушить все желчь и злость, нет. Это повод поддержать и дать понять, что сейчас, возможно в самый трудный момент в его карьере, мы с ним. Мы все вместе. Мы уже выиграли этот чемпионат мира. Посмотрите, что присходит вокруг. Что происходит с нами. КАК НАМ ЭТО ИДЕТ. Вот уж действительно, где медали не важны».

А в воскресенье Россия отпраздновала День семьи, любви и верности. Многие знаменитости поделились трогательными снимками с любимыми — супругами и детьми.

Фото: Instagram

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