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Дорогой ресторан и море цветов: как дочь Анастасии Заворотнюк отметила день рождения

14 января дочери известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анне исполнилось 26 лет. Модель и блогер поделилась с подписчиками яркими моментами главного дня в году.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Заворотнюк

Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram

Анна активно ведет свои социальные сети и рассказывает подписчикам о событиях, происходящих в ее жизни. Единственную тема, которую девушка не затрагивает, — это болезнь ее матери. Семья артистки тщательно скрывает ее личную жизнь и не комментирует, в каком состоянии находится Анастасия.

В это время Анна старается жить дальше, и накануне она отметила 26-й день рождения.

Анна Заворотнюк празднует 26 лет

Анна провела день в компании друзей и молодого человека. Именинница посетила роскошный ресторан, а после похвасталась необычным тортом — на нем изображен мальдивский пляж, где так любит отдыхать Анна и ее мама, а также цифры 26.

Помимо ресторана, модель показала огромное количество цветов и подарков, которые она получила от близких и поклонников. Заворотнюк отметила, что очень любит утро после дня рождения, когда весь дом утопает в аромате цветов. Анна также пожаловалась, что в ее квартире даже не хватает ваз, чтобы поставить в воду многочисленные растения.

Фото и видео: Instagram

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