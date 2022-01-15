Дорогой ресторан и море цветов: как дочь Анастасии Заворотнюк отметила день рождения
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram
Анна активно ведет свои социальные сети и рассказывает подписчикам о событиях, происходящих в ее жизни. Единственную тема, которую девушка не затрагивает, — это болезнь ее матери. Семья артистки тщательно скрывает ее личную жизнь и не комментирует, в каком состоянии находится Анастасия.
В это время Анна старается жить дальше, и накануне она отметила 26-й день рождения.
Анна провела день в компании друзей и молодого человека. Именинница посетила роскошный ресторан, а после похвасталась необычным тортом — на нем изображен мальдивский пляж, где так любит отдыхать Анна и ее мама, а также цифры 26.
Помимо ресторана, модель показала огромное количество цветов и подарков, которые она получила от близких и поклонников. Заворотнюк отметила, что очень любит утро после дня рождения, когда весь дом утопает в аромате цветов. Анна также пожаловалась, что в ее квартире даже не хватает ваз, чтобы поставить в воду многочисленные растения.
Фото и видео: Instagram