Дорогой ресторан и море цветов: как дочь Анастасии Заворотнюк отметила день рождения

Анна активно ведет свои социальные сети и рассказывает подписчикам о событиях, происходящих в ее жизни. Единственную тема, которую девушка не затрагивает, — это болезнь ее матери. Семья артистки тщательно скрывает ее личную жизнь и не комментирует, в каком состоянии находится Анастасия.

В это время Анна старается жить дальше, и накануне она отметила 26-й день рождения.