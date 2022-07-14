Дональд Трамп сообщил о смерти своей первой жены Иваны

Роман бывшего президента Америки и модели развивался стремительно. Дональд и Ивана познакомились в 1976 году и спустя несколько месяцев решили связать себя узами брака. У супругов родилась дочь Иванка и сыновья Дональд Джон и Эрик Фредерик. Увы, но дети не смогли скрепить их союз и в 90-х годах пара распалась. Бывшие супруги постарались сохранить теплые отношения ради детей и постепенно наладили общение.

Стало известно, что супруга 76-летнего политика умерла от остановки сердца. Ее близкие ночью позвонили в полицию и сообщили о случившемся. Позднее факт кончины матери его детей подтвердил и Дональд Трамп. «Мне очень грустно сообщать всем тем, кто любил ее, а их было много, что Ивана Трамп скончалась в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая вела великую и вдохновляющую жизнь. Ее гордостью и радостью были трое ее детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она так гордилась ими, как и мы все так гордились ею. Покойся С Миром, Ивана!» — выразил соболезнования политик.