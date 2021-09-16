Дональд Трамп объяснил, как договориться с упрямой русской женой

Дональд Трамп, давая интервью, порассуждал о характере русских жен. Как выяснилось, экс-глава США неплохо осведомлен о том, как найти с ними общий язык.

Общаясь с журналистом FoxNews Грегом Гатфелдом, Трамп затронул тему вакцинации от коронавируса. Его собеседник пожаловался, что никак не может убедить свою супругу сделать прививку.

Политик предположил, не русская ли у журналиста супруга.

«Да. Просто невозможно переспорить русских», – заявил он.