Дональд Трамп объяснил, как договориться с упрямой русской женой
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Фото: @realdonaldtrump
Дональд Трамп, давая интервью, порассуждал о характере русских жен. Как выяснилось, экс-глава США неплохо осведомлен о том, как найти с ними общий язык.
Общаясь с журналистом FoxNews Грегом Гатфелдом, Трамп затронул тему вакцинации от коронавируса. Его собеседник пожаловался, что никак не может убедить свою супругу сделать прививку.
Политик предположил, не русская ли у журналиста супруга.
«Да. Просто невозможно переспорить русских», – заявил он.
Дональд Трамп, однако, отметил, что русские люди не только очень упрямые, но еще и весьма умные, и добавил, что правильнее всего позволить ей принять решение самостоятельно.
«Мне кажется, я довольно хорошо представляю себе вашу супругу…. Она замечательная! Дайте ей свободу делать то, что она считает нужным», — добавил Дональд Трамп.
Это не единственное его неоднозначное замечание за последнее время. Так, бывший президент США Дональд Трамп удивил всех тем, что заявил, что Соединённым Штатам придет конец в ближайшие три года, пишет The Independent, однако не объяснил, что именно он имел в виду.
Фото: Global Look press