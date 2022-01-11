«Домой пока не могу вернуться»: Марина Хлебникова рассказала о выписке из больницы
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Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
О том, когда Хлебниковой можно будет покинуть клинику, говорили разное. Сама она буквально накануне призналась, что очень постарается добиться выписки до 23 февраля — дня свадьбы ее родителей.
Певица в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» сообщила, что до сих пор испытывает боль. Но сегодня в Instagram Марины Хлебниковой появилось очередное голосовое сообщение — певица рассказала, что получила разрешение покинуть больницу.
«Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами замечательной новостью: сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада», — сообщила артистка.
Она добавила, что пока не имеет возможности вернуться домой, поэтому поживет у друзей, которые «помогали мне все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры». Марина Хлебникова от души поблагодарила всех неравнодушных: «Спасибо всем за что, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких двух месяцев. И отдельно каждому человеку, кто помогает и помогал мне финансово». В результате пожара в квартире певица получила сильные ожоги кожи и верхних дыхательных путей. Сама она не помнит, из-за чего произошел пожар. Звезда рассказала в шоу Малахова, что легла спать очень уставшей, а «проснулась» уже в реанимации.
Фото: Global Look Press, Instagram Марины Хлебниковой