«Домой пока не могу вернуться»: Марина Хлебникова рассказала о выписке из больницы

Певица в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» сообщила, что до сих пор испытывает боль. Но сегодня в Instagram Марины Хлебниковой появилось очередное голосовое сообщение — певица рассказала, что получила разрешение покинуть больницу.

«Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами замечательной новостью: сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада», — сообщила артистка.