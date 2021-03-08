Домогаров пожаловался на плохое самочувствие после спектакля: «Весь разбитый»
Фото: Starface.ru
Александр Домогаров написал: «Ричард был вчера, сегодня какой-то весь "разбитый" и немного спину тянет после спектакля. Но ничего, денек и как огурчик, а 9 Вишневый, так и живем». Видео с репетиции спектакля «Ричард III» в театре имени Моссовета, которым поделился актер, впечатлило и обеспокоило немало поклонников. Сыграть эту роль Александру, по всей видимости, было непросто психологически и физически. Некоторые посоветовали Домогарову обратиться к массажисту, чтобы избавиться от сильных болей.
Напомним, что Александру Домогарову 57 лет. Он почти вдвое старше своей возлюбленной. Ранее пара уже появлялась на публике, тогда многие заметили, что актер заметно сбавил вес и стал стройнее. Некоторые считают, что возлюбленные живут вместе уже не первый год. Ранее Александр Домогаров был женат четыре раза, в этих браках у него появились двое сыновей: Дмитрий и Александр.
На юбилей Светланы Дружиной в декабре 2020 года вместе с актером приехала его новая возлюбленная 30-летняя танцовщица Татьяна Степанова. На безымянном пальце правой руки у девушки сияло заветное кольцо. При этом Александр Домогаров в общении с журналистами всячески избегал говорить на тему тайной свадьбы. Актер лишь поделился, что живет в большом загородном доме, у него две собаки и ему «есть, чем заняться». После этих слов Александр загадочно улыбнулся в камеру. Татьяна Степанова тоже избегала вопросов журналистов и не хотела принимать участие в передаче.
Фото: kinopoisk.ru, Instagram
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