Домогаров пожаловался на плохое самочувствие после спектакля: «Весь разбитый»

Напомним, что Александру Домогарову 57 лет. Он почти вдвое старше своей возлюбленной. Ранее пара уже появлялась на публике, тогда многие заметили, что актер заметно сбавил вес и стал стройнее. Некоторые считают, что возлюбленные живут вместе уже не первый год. Ранее Александр Домогаров был женат четыре раза, в этих браках у него появились двое сыновей: Дмитрий и Александр.

На юбилей Светланы Дружиной в декабре 2020 года вместе с актером приехала его новая возлюбленная 30-летняя танцовщица Татьяна Степанова. На безымянном пальце правой руки у девушки сияло заветное кольцо. При этом Александр Домогаров в общении с журналистами всячески избегал говорить на тему тайной свадьбы. Актер лишь поделился, что живет в большом загородном доме, у него две собаки и ему «есть, чем заняться». После этих слов Александр загадочно улыбнулся в камеру. Татьяна Степанова тоже избегала вопросов журналистов и не хотела принимать участие в передаче.