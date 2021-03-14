Дом моды Вячеслава Зайцева задолжал судам больше миллиона рублей
Фото: Global Look Press
Дом моды, как пишет «Комсомольская правда», не платит за свет и за интернет. И с начала года компания проиграла в судах дела на общую сумму почти 1,2 млн рублей. А как заявляет издание Teleprogramma.pro, кутюрье еще и не платит зарплату своим сотрудникам. И несколько человек подали на него заявления в суд на суммы в несколько сотен тысяч рублей. Так, например, по одному из дел суд постановил взыскать с Дома моды около 400 тысяч рублей, по другому — 375 тысяч рублей.
Фото: Global Look Press
Сам модельер опечален, что раньше ему помогали друзья, а сейчас заказов совсем не осталось:« Нужны деньги. А денег нет. В общем, боремся. Я передал руководящие функции сыну. От артистов заказов сегодня не поступает, да и шить некому — мастера все ушли».
Фото и видео: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!