Дом моды Вячеслава Зайцева задолжал судам больше миллиона рублей

Дом моды, как пишет «Комсомольская правда», не платит за свет и за интернет. И с начала года компания проиграла в судах дела на общую сумму почти 1,2 млн рублей. А как заявляет издание Teleprogramma.pro, кутюрье еще и не платит зарплату своим сотрудникам. И несколько человек подали на него заявления в суд на суммы в несколько сотен тысяч рублей. Так, например, по одному из дел суд постановил взыскать с Дома моды около 400 тысяч рублей, по другому — 375 тысяч рублей.