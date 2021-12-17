«Долой кудри!» 62-летняя Кадышева прокомментировала смену имиджа и опровергла слухи о тяжелой болезни

Нельзя не отметить и изменения в стиле солистки «Золотого кольца». Платья в старославянском стиле и роскошные наряды артистка сменила на вещи трендовых оттенков и современного кроя. Напомним, что на днях на «Главном новогоднем концерте» Надежда Кадышева появилась в длинном платье цвета фуксии с баской, подчеркивающей стройную талию.

Увидеть новый образ Надежды Кадышевой по ТВ можно будет уже в новогоднюю ночь на Первом канале.