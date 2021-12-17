«Долой кудри!» 62-летняя Кадышева прокомментировала смену имиджа и опровергла слухи о тяжелой болезни
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
И зрители, и ее муж Александр Костюк отметили, что преображение артистке очень к лицу. Певица также поделилась с поклонниками и журналистами, что сама очень рада своим изменениям и не может нарадоваться реакции мужа. «Он любуется мной каждый день», - признается Надежда. Супруги вместе уже более 35 лет и еще ни разу не позволили усомниться в чувствах друг друга.
Несмотря на все слухи, Кадышева отрицает использование филлеров или других инъекций красоты, а также опровергает все слухи о ее якобы тяжелой болезни. О секретах своего изменения она говорит просто: «Очень много хожу пешком, делаю зарядку. Вот и все». Также певица намекнула на возможные новые изменения своей жизни. «Сейчас новый этап, новые эмоции», - говорит Кадышева.
Нельзя не отметить и изменения в стиле солистки «Золотого кольца». Платья в старославянском стиле и роскошные наряды артистка сменила на вещи трендовых оттенков и современного кроя. Напомним, что на днях на «Главном новогоднем концерте» Надежда Кадышева появилась в длинном платье цвета фуксии с баской, подчеркивающей стройную талию.
Увидеть новый образ Надежды Кадышевой по ТВ можно будет уже в новогоднюю ночь на Первом канале.
Фото: GlobalLookPress, Starface, Instagram