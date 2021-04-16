Долина в total black, Ленина в тюрбане и другие звезды на открытии школы бокса Кости Цзю

Самым ярким оказался образ актрисы, бизнесвумен Лены Лениной. Она выбрала для презентации школы ярко сиреневый костюм, который надела поверх бирюзовой рубашки. Акцентом в образе стал стильный тюрбан. По-настоящему весенний образ Ленина подчеркнула серебристыми лодочками и сумочкой оттенка «металлик». Из украшений звезда выбрала большие серьги-кольца.

Напомним, в фитнес-клубе размещены сайкл-студия, кроссфит-зона, отдельная зона боевых искусств, залы для групповых программ, фитнес-бар, сауна и другие. Костя Цзю разработал уникальную методику работы, основанную на многолетнем опыте тренировок и побед.