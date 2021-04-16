Долина в total black, Ленина в тюрбане и другие звезды на открытии школы бокса Кости Цзю
Фото: Пресс-служба
Среди гостей торжественного мероприятия были многие знаменитости, в том числе Анита Цой, Лариса Долина, Олег Газманов, Аркадий Укупник, Александр Стриженов, Марина Ким, Лена Ленина, Наталья Рагозина, Денис Лебедев, Луиза Автандилян, Александр Липовой, Арина Скоромная, Екатерина Шохина и многие другие.
Фото: Пресс-служба
Хозяин вечера Костя Цзю выбрал для мероприятия серый костюм, который надел поверх черной футболки. Он выступал перед гостями и отвечал на их вопросы. Затем собравшиеся охотно позировали фотографам.
Фото: Пресс-служба
Певица Анита Цой примерила на себя образ total black: на ней было платье с открытом плечом. На руках у знаменитости красовался крупный браслет. Волосы звезда убрала назад и нанесла умеренный макияж.
Фото: Пресс-служба
Певец Олег Газманов тоже выбрал лук в темных тонах. На нем были черные брюки и темно зеленая рубашка.
Фото: Пресс-служба
Певица Лариса Долина примерила черное платье с глубоким декольте, поверх которого надела накидку. В свои 65 лет звезда сильно похудела и помолодела. Лицо певицы заметно посвежело, а особенно подчеркнули тон кожи прямые светлые волосы. Дополнила свой образ знаменитость легким макияжем.
Фото: Пресс-служба
Самым ярким оказался образ актрисы, бизнесвумен Лены Лениной. Она выбрала для презентации школы ярко сиреневый костюм, который надела поверх бирюзовой рубашки. Акцентом в образе стал стильный тюрбан. По-настоящему весенний образ Ленина подчеркнула серебристыми лодочками и сумочкой оттенка «металлик». Из украшений звезда выбрала большие серьги-кольца.
Напомним, в фитнес-клубе размещены сайкл-студия, кроссфит-зона, отдельная зона боевых искусств, залы для групповых программ, фитнес-бар, сауна и другие. Костя Цзю разработал уникальную методику работы, основанную на многолетнем опыте тренировок и побед.
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!