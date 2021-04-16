Долина устроила новый скандал на шоу: как звезды старой школы относятся к молодым

Лариса Долина снова учит жизни молодых музыкантов. Певица пришла на съемки «Ну-ка, все вместе!» — музыкальное шоу канала «Россия» — и поспорила на этот раз с Михаилом Гребенщиковым. Он остался недоволен номером музыканта, который понравился Долиной, — 23-летнего британца Майкла Райса с синглом Apologize группы OneRepublic.

«Не снес он мне голову, не заплакал, не затанцевал!», — заявил Гребенщиков.

«Мне вас жаль от души!», — парировала Долина.

Гребенщиков долго раздумывал, стоит ли спорить с заслуженной артисткой, но все же решился и тихонько ответил:

«Может и мне вас…».

В ответ на это Лариса Александровна вспылила: «Меня вот как раз жалеть не нужно!», — заявила Долина.

Ранее громкий конфликт Долиной с Валей Карнавал на шоу «Музыкалити» у Максима Галкина вызвал большой резонанс. Долину возмутила неграмотность Вали и отсутствие музыкального образования и вокальных навыков.

«Есть профессия певца. Певец должен петь чисто, по крайней мере. Вот ты сейчас спела эту очень простую распевку и вообще ни в одну ноту не попала. Это для меня какой-то паноптикум. Разговоры с девушкой, которая ничего не знает о музыке, говорит, что она уже звезда, не зная ни одной ноты, и еще спорит и доказывает», — заявила она Карнавал.

После этого многие заслуженные артисты высказались по поводу этого скандала, взяв сторону Долиной или Карнавал. Были и те, кто придерживался нейтральной позиции. Так, певица Теона Контридзе высказалась по поводу этого инцидента в беседе с журналистами:

«Это был не конфликт поколений. Это был конфликт образования с отсутствием образования, отказом от него, обесцениваем. Это совершенно другой конфликт. Конфликт поколений — это, когда не совпадают вкусы».

Так, Лера Кудрявцева посетовала, что сегодня молодые люди относятся к более опытным коллегам без должного уважения.

Лев Лещенко поддержал свою коллегу Долину — для музыкальной карьеры нужен опыт и образование.

«Образование давно уже всем необходимо. У нас общество превратилось в неграмотных и полуграмотных людей. И все больше скатывается».

А певица Слава встала на сторону Вали и осудила коллегу за конфликт с молодой певицей.

«Я просто не понимаю, когда народные заслуженные артисты вступают в полемику с молодыми девчонками, которые только начинают свой путь. Сколько людей, сколько звезд американских, российских, европейских начинали, не заканчивая вообще никакого образования, голливудских звезд, тех же актеров, даже политиков, которые стали президентами. Я не понимаю, зачем вообще это делать. В принципе вы такой уважающий себя человек. Она молодая девчоночка, пусть у нее все будет хорошо. Она начинает, она учится, я тоже ничего не заканчивала, тоже училась. Вот Оля Бузова, на этого бедного человечка тоже столько всего выливается, а она все равно идет вперед, и ее любят, у нее своя аудитория. У каждого своя аудитория, зачем это вообще говорить?».

Музыкальный критик Артемий Троицкий признался, что впервые слышит о Карнавал с 14 млн подписчиков в TikTok, и добавил, что в поп-музыке можно и без образования обойтись.

«Пусть поют, но лучше бы не пели», — сказал критик в беседе с «Газетой.Ru».

Однако не все заслуженные артисты относятся к молодежи именно так. На том же шоу «Музыкалити» встретились Алла Пугачева и молодая певица Zivert. Девушка исполнила в день рождения Примадонны ее песню — «Айсберг».

Пугачева отнеслась к этому весьма благосклонно — исполнение молодой певицы очень ей понравилось. Однако и сама Zivert вела себя доброжелательно и не думала спорить с Примадонной.