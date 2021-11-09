Долина рассказала о тяжелых отношениях с дочерью: «У меня было ощущение, что я не нужна»

Свою единственную дочь Долина родила в браке с питерским музыкантом Анатолием Миончинским, однако с отцом Ангелины певица не ужилась и развелась из-за его пристрастий к спиртному. После артистка вышла замуж за продюсера Виктора Митязова, который и помогал ей в воспитании дочери.

В то время пока ее дочь росла, Долина активно занималась продвижением своей карьеры. В графике певицы стоял один концерт за другим и все ее мысли по большей части занимала сцена. Как утверждает Долина, именно это ее пристрастие ухудшило отношения с дочерью-подростком.

«Я действительно слишком часто думаю о сцене, очень много работаю, всю себя отдаю профессии. Мало уделяла Лине внимания, когда она была маленькой, — и вот результат... Дочь закрылась», — делится Лариса Долина во время интервью журналу «Караван. Коллекция историй».

По словам народной артистки РФ, она значительно успела понервничать за время тяжелого подросткового возраста дочери.

«Было несколько периодов переходного возраста, когда она вообще меня не принимала. Я не знала — где она, с кем, чем занимается. Ей хотелось быть самостоятельной, делать то, что хочет, никакие советы не принимались. Хотя тогда она была материально зависима от меня. Было очень тяжело... Натянуто, больно, трудно», — с тяжестью вспоминает певица.

Лариса Долина рассказывает, что справиться с ситуацией ей помогли позитивный настрой и вера в улучшение взаимоотношений, а финальной точкой, которая наладила контакт между матерью и дочерью, стало рождение внучки.

«Я же представляла картины позитивные, думала о том, что девочка моя успокоится, поймет, что я у нее единственный родной человек, и все разрулится. После коротких разговоров с дочерью становилось чуть спокойнее, — рассказывает певица и позже добавляет. — Не знаю, как бы мы жили дальше, если бы не рождение Сашки».

После рождения дочери Ангелина сблизилась с матерью, а потом и вовсе переехала к ней вместе с ребенком. Сейчас Лариса Долина, ее дочь и внучка живут вместе в ее квартире в Москве.