Долгожданное пополнение: у Влада Соколовского и Лины Сурковой родился наследник

Артист признался, что появление крохи на свет — это большое счастье для него самого и его возлюбленной. «Эмоции, конечно, самые невероятные! Безусловно, второй такой опыт проходит более осознанно, потому что уже есть понимание, что это такое и какие процессы происходят внутри в момент с этим осознанием. Тут эмоциональный фон был поспокойнее. Богаче само внутреннее ощущение, потому что ты точно знаешь, что произошло, и точно знаешь, насколько это энергетически сильно», — рассказал Влад.

Певец отметил, что не присутствовал на родах, но старался изо всех сил поддерживать любимую: «Я думаю, что есть и абсолютно лишние моменты, которые мужчина видеть не должен, и это нормально».