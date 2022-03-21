Долгожданное пополнение: у Влада Соколовского и Лины Сурковой родился наследник
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Фото: Соцсети
Малыш появился на свет некоторое время назад. Точную дату звездные родители предпочитают не озвучивать. Для Влада Соколовского это уже второй ребенок. Напомним, что у артиста уже есть дочь Мия, рожденная в браке с Ритой Дакотой. Певец рассказал о радостном событии в личном блоге, а также поделился своими мыслями по поводу отцовства с Cosmopolitan.
Артист признался, что появление крохи на свет — это большое счастье для него самого и его возлюбленной. «Эмоции, конечно, самые невероятные! Безусловно, второй такой опыт проходит более осознанно, потому что уже есть понимание, что это такое и какие процессы происходят внутри в момент с этим осознанием. Тут эмоциональный фон был поспокойнее. Богаче само внутреннее ощущение, потому что ты точно знаешь, что произошло, и точно знаешь, насколько это энергетически сильно», — рассказал Влад.
Певец отметил, что не присутствовал на родах, но старался изо всех сил поддерживать любимую: «Я думаю, что есть и абсолютно лишние моменты, которые мужчина видеть не должен, и это нормально».
Фото: Соцсети
Счастливый отец заявил, что роды прошли без осложнений и малыш появился на свет абсолютно здоровым. Подробности Влад и Лина не разглашают. «Аудитория сразу начинает выступать в роли экспертов: например, о том, что малыш слишком большой или слишком маленький. Сравнения ни к чему. Малыш здоров, прекрасен и все супер. Все прошло прекрасно! Мы безумно счастливы», — объяснил певец.
Соколовский добавил, что ждет момента, когда его дочь Мия сможет познакомиться с братом. Пока девочка находится на острове Бали вместе с матерью, но, как только появится возможность, семья обязательно встретится.
Фото: соцсети