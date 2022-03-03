Долгожданное пополнение семейства: Feduk и Саша Новикова стали родителями?

Telegram-канал YOBAJUR опубликовал информацию о том, что рэпер и дочка известного ресторатора стали счастливыми родителями. По информации источника, у пары родилась девочка. Имя малышки пока неизвестно. Сами звезды еще не комментировали эту информацию в социальных сетях.

Напомним, что музыкант и дочь Аркадия Новикова сыграли свадьбу в мае 2021 года после трех лет романтических отношений. Торжество было скромным, присутствовали только самые близкие. Слухи о романе Федора и Александры появились еще осенью прошлого года после того, как влюбленные были замечены на отдыхе в Италии.