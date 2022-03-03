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Долгожданное пополнение семейства: Feduk и Саша Новикова стали родителями?

В Сети появилась новость о том, что у звездный пары родился первенец. О своей беременности Саша Новикова объявила в декабре 2021 года, и с тех пор миллионная армия поклонников с нетерпением ждала появления малыша на свет.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Саша Новикова и Feduk

Фото: instagram/ fedukone

Telegram-канал YOBAJUR опубликовал информацию о том, что рэпер и дочка известного ресторатора стали счастливыми родителями. По информации источника, у пары родилась девочка. Имя малышки пока неизвестно. Сами звезды еще не комментировали эту информацию в социальных сетях.

Напомним, что музыкант и дочь Аркадия Новикова сыграли свадьбу в мае 2021 года после трех лет романтических отношений. Торжество было скромным, присутствовали только самые близкие. Слухи о романе Федора и Александры появились еще осенью прошлого года после того, как влюбленные были замечены на отдыхе в Италии.

До прошлого года Feduk состоял в отношениях с Дарьей Панфиловой. Их союз просуществовал около пяти лет. Именно ей был посвящен хит «Хлопья летят наверх».

Александра Новикова ведет свой блог в Instagram. Она создала проект о здоровом образе жизни и правильном питании. Помимо этого, она является автором книги «Полезные рецепты от Саши Новиковой» и владелицей кафе с экологически чистыми продуктами.

Фото: Instagram

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