Долгожданное пополнение семейства: Feduk и Саша Новикова стали родителями?
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Фото: instagram/ fedukone
Telegram-канал YOBAJUR опубликовал информацию о том, что рэпер и дочка известного ресторатора стали счастливыми родителями. По информации источника, у пары родилась девочка. Имя малышки пока неизвестно. Сами звезды еще не комментировали эту информацию в социальных сетях.
Напомним, что музыкант и дочь Аркадия Новикова сыграли свадьбу в мае 2021 года после трех лет романтических отношений. Торжество было скромным, присутствовали только самые близкие. Слухи о романе Федора и Александры появились еще осенью прошлого года после того, как влюбленные были замечены на отдыхе в Италии.
До прошлого года Feduk состоял в отношениях с Дарьей Панфиловой. Их союз просуществовал около пяти лет. Именно ей был посвящен хит «Хлопья летят наверх».
Александра Новикова ведет свой блог в Instagram. Она создала проект о здоровом образе жизни и правильном питании. Помимо этого, она является автором книги «Полезные рецепты от Саши Новиковой» и владелицей кафе с экологически чистыми продуктами.
Фото: Instagram