Долгожданная встреча: Меган Маркл и Елизавета II увиделись впервые за два года

Меган Маркл много раз говорила о том, что ее травили в королевской семье и даже намекала на расизм. После таких громких заявлений встреча с Елизаветой II казалась невозможной. Однако прошли годы и обиды забылись. Экс-актриса вместе с принцем приехала навестить королеву.

По данным издания The Telegraph, Гарри и Меган провели время в королевской резиденции в Виндзоре и даже пообщались с принцем Чарльзом. Представитель герцога и герцогини Сассекских подтвердил, что пара посетила королеву 13 апреля.