Долгожданная встреча: Меган Маркл и Елизавета II увиделись впервые за два года
я выбрал вместо рекламы.
Фото: I-Images/ Global Look Press
Меган Маркл много раз говорила о том, что ее травили в королевской семье и даже намекала на расизм. После таких громких заявлений встреча с Елизаветой II казалась невозможной. Однако прошли годы и обиды забылись. Экс-актриса вместе с принцем приехала навестить королеву.
По данным издания The Telegraph, Гарри и Меган провели время в королевской резиденции в Виндзоре и даже пообщались с принцем Чарльзом. Представитель герцога и герцогини Сассекских подтвердил, что пара посетила королеву 13 апреля.
Напомним, что еще в прошлом году Маркл дала скандальное интервью, в котором раскрыла все тайны жизни рядом с членами королевской семьи. «Не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающая мысль, которая была для меня единственным выходом и решением всех проблем. Мне было стыдно признаваться в этом Гарри. Но я знала, что если не скажу ему, то сделаю это. Я помню, как рассказала об этом Гарри, а он сильно сжал мою руку и ответил: "Нет, я не думаю, что тебе стоит уходить. Не оставляй меня одного". Мы оба держались изо всех сил», — вспоминала звезда. Принц Гарри прислушался к любимой и ради нее отказался от привычной жизни. Они с Меган переехали в США и начали там новую жизнь.
Фото: Global Look Press