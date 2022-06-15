Долго молчала: сестра Градского обвинила музыканта в присвоении ее наследства

Когда Александру исполнилось 14 лет, умерла его мать. Тогда мальчика взял на воспитание дядя, Борис Градский. В 2002 году он заболел и слег. Его родная дочь, Наталья, на тот момент находилась в другой стране и не могла оказать отцу необходимую помощь. Когда женщина вернулась, Александр сообщил ей о смерти родителя, а заодно о том, что наследство дядя отписал в его пользу.

По словам Натальи, Александр привез дядю с высокой температурой в больницу и позвал туда нотариуса. Он долго уговаривал мужчину подписать документы, а после оставил его в реанимации, где Борис Градский и скончался. Женщина уверяет, что как только Александр получил необходимую подпись, больше в больнице его никто не видел.

«Квартира и дача теперь принадлежат мне, и я не советую тебе со мной связываться, у меня огромные связи везде», - рассказала о реакции двоюродного брата Наталья Градская.